Borussia Dortmund: Ausgerechnet jetzt! BVB-Fans schwant vor Frankfurt-Duell nichts Gutes

Dieser Erfolg gibt jede Menge Rückenwind. Gegen die schlimmsten Befürchtungen holt Borussia Dortmund gegen Newcastle United drei Punkte. Weil man auch in der Liga ungeschlagen ist, könnte die schwarz-gelbe Brust derzeit kaum breiter sein.

Am kommenden Sonntag (29. Oktober) reist Borussia Dortmund zum Bundesliga-Duell nach Frankfurt. Und was die Fans dort im Vorfeld erblicken, lässt sie schon wieder Böses ahnen.

Ex-Spieler von Borussia Dortmund wieder da

Beim Duell gegen die Eintracht kommt es auch zum Wiedersehen mit zwei ehemaligen BVB-Spielern. Mario Götze und Ansgar Knauff fiebern dem Duell mit ihrem Ex-Verein schon entgegen. Und ausgerechnet jetzt laufen auch beide wieder heiß!

Knauff, Anfang 2022 zunächst per Leihe und in diesem Sommer fest zur Eintracht gewechselt, hatte einen schwierigen Saisonstart hinter sich. Erst saß er auf der Bank, dann kassierte er an Spieltag 2 einen Platzverweis, anschließend war er nur Joker.

Doch sein Knoten platzte in Heidenheim. Dort erzielte er als Einwechselspieler das 2:0, sicherte den Sieg. Nach der Länderspielpause legte er nach, traf auch in Hoffenheim. Zum Spiel gegen Borussia Dortmund hat er seine Zauberform offenbar wieder gefunden.

Götze meldet sich zurück

Und auch Götze meldet sich zurück. Auch der Mittelfeldspieler kassierte bereits einen Platzverweis in dieser Saison. Darüber hinaus fehlte er zuletzt mit Sonderurlaub anlässlich der Geburt seiner Tochter.

Am Donnerstag (26. Oktober) stand er in der Conference League gegen HJK Helsinki (6:0) erstmals wieder in der Startelf. Sein Trainer versprach anschließend: „Ich habe eine große Zuversicht, dass er für uns ein sehr wichtiger Faktor werden kann.“

Gala gegen Borussia Dortmund?

Der Weg wirkt wie bereitet, um ausgerechnet gegen den Ex-Klub ein Meisterwerk zu verrichten. Es wäre nicht das erste Mal, dass ehemalige Spieler den BVB ärgern. Doch in der aktuellen Form hat die Borussia natürlich auch gute Argumente, warum sie ungeschlagen bleibt…