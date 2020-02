Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt im Live-Ticker: Findet der BVB zurück in die Spur?

Dortmund. Der 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga steht vor der Tür. Zum Auftakt heißt es am Freitagabend: Dortmund – Frankfurt.

Dortmund und Frankfurt trennen in der Tabelle elf Zähler. Doch ganz so klar wie sie beim Blick auf das Tableau scheint, ist die Sache gar nicht. Die Zuschauer im Signal Iduna Park erwartet definitiv ein spannendes Duell.

Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt im Live-Ticker

Mit der Eintracht gastiert eines der formstärksten Teams der Liga in Dortmund. Gelingt dem BVB trotzdem der Turnaround? Oder setzt die SGE ihre Serie fort?

DER WESTEN begleitet das Duell Dortmund – Frankfurt im Live-Ticker und liefert bereits vor dem Anpfiff Wissenswertes rund um das Freitagabendspiel der Bundesliga.

Dortmund – Frankfurt -:- (-:-)

Tore:

Mögliche Aufstellungen:

Dortmund: Bürki – Akanji, Hummels, Zagadou – Hakimi, Witsel, Can, Guerreiro – Hazard – Sancho, Haaland

Frankfurt: Trapp – Toure, Abraham, Hinteregger, Ndicka – Ilsanker, Rode – Chandler, Gacinovic, Kostic – Silva

Spieldaten:

Anstoß: Freitag, 14.02.2020, 20.30 Uhr

Ort: Signal Iduna Park, Dortmund

Schiedsrichter: Bastian Dankert, Rostock

22.20 Uhr: Schiedsrichter der Begegnung ist Bastian Dankert. Ihm assistieren Rene Rohde und Markus Häcker, vierter Offizieller ist Sven Waschitzki. Im Kölner VAR-Keller sitzt Dr. Felix Brych.

22.15 Uhr: Kommen wir zum Personal. Auf DSeiten der Hausherren fehlen Julian Brand (Außenbandanriss), Kapitän Marco Reus (Muskelverletzung) und weiterhin auch der sich im Aufbautraining befindliche Thomas Delaney. Die Eintracht muss auf Gelson Fernandes (Sehnenriss), Marco Russ und Lucas Torro (beide im Aufbautraining) verzichten.

22.12 Uhr: Und trotzdem: Aktuell erscheint es unwahrscheinlicher denn je in dieser Spielzeit, dass es am Ende schwarz-gelbes Konfetti regnet – zu schwach und anfällig präsentiert sich vor allem die Defensivabteilung. Das unterstreicht auch der Vergleich mit einer weit zurückliegenden Horror-Saison (>>HIER<< mehr erfahren).

22.08 Uhr: Letztlich wog die jüngste Dortmunder Niederlage nicht ganz so schwer, weil sich der FC Bayern München und RB Leipzig am darauffolgenden Abend torlos trennten. Zwei beziehungsweise drei Punkte trennen den BVB vom Führungsduo, Borussia Mönchengladbach ist auf Platz vier liegend punktgleich.

22.02 Uhr: Während der BVB in der Vorwoche einen herben Dämpfer im Kampf um die Meisterschaft erlitten hat, indem er eine zweimalige Führung bei Bayer Leverkusen noch aus der Hand gab und am Ende 3:4 unterlag, ist Frankfurt nach dem 5:0-Kantersieg gegen den FC Augsburg seit mittlerweile fünf Pflichtspielen in Folge ungeschlagen und reist mit viel Selbstbewusstsein an. Unter anderem wurde RB Leipzig, immerhin Tabellenzweiter vor Borussia Dortmund, aus dem DFB-Pokal geworfen.

Donnerstag, 13. Februar, 22 Uhr: Hallo und herzlich willkommen im Live-Ticker zum Freitagabendspiel zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt. DERWESTEN hat alle Infos zur Eröffnungspartie des 22. Bundesliga-Spieltags.