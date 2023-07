Diese Nachricht schlug ein wie eine Bombe! Am Donnerstagnachmittag kam ans Licht, dass Borussia Dortmund wohl Abstand von der Verpflichtung Edson Alvarez‘ nimmt. Der Mexikaner galt seit Wochen als Königstransfer.

Spieler und Verein waren sich bereits einig, der Wechsel schien nur noch reine Formsache zu sein. Nun der herbe Schlag: Borussia Dortmund zieht sich aus den Verhandlungen zurück. Stattdessen könnte der Klub jetzt für eine dicke Überraschung sorgen.

Borussia Dortmund: Kein Alvarez, was jetzt?

Fieberhaft fahndet der BVB seit Monaten nach einem Ersatz für Jude Bellingham. Der Engländer verließ die Borussia bekanntermaßen für rund 103 Millionen Euro in Richtung Real Madrid und riss damit eine riesige Lücke ins Mittelfeld des Vizemeisters.

Bellingham war Dreh- und Angelpunkt im Spiel von Edin Terzic. Vorne wie hinten warf er sich rein. Zumindest den defensiven Part sollte fortan Alvarez übernehmen. Nach langer Verhandlungszeit zieht sich Borussia Dortmund aus dem Poker nun aber zurück. Zu teuer seien die Forderungen von Ajax Amsterdam. Wie geht es nun weiter?

Kaum neue Gesichter

Einen Ersatzplan hat sich der Klub allerdings zurecht gelegt. Offenbar will man auf interne Lösungen setzen. Künftig sollen Emre Can und Salih Özcan die Doppel-Sechs bilden. Damit steuert Borussia Dortmund auf eine handfeste Überraschung zum Trainingsauftakt in der kommenden Woche zu.

Wenn Terzic seine Mannschaft am 5. Juli wieder aufs Feld bittet, hatten sich die Fans auf zahlreiche neue Spieler eingestellt. Alvarez, Enzo Le Fee, Ivan Fresneda – wer wurde nicht alles beim Vizemeister gehandelt. Weil man jetzt aber auf interne Lösungen setzt, könnte zunächst eine beinahe unveränderte Elf warten.

Borussia Dortmund: Was passiert mit den Millionen?

Mehr noch: Durch die Bellingham-Millionen hätte man die Möglichkeit auf einen großangelegten Transfer-Angriff. Doch bisher bleiben die Scheine unter Verschluss. Lediglich Ramy Bensebaini verpflichtete man bisher – und das ablösefrei.

Borussia Dortmund könnte seine Fans also gehörig überraschen, wenn das Training wieder beginnt. Wie das allerdings aufgenommen wird, bleibt abzuwarten. Eigentlich hatte man sich Verstärkung erhofft, um endlich die Meisterschaft zu gewinnen.