Borussia Dortmund: Nach Versetzung auf die Bank – Terzic spricht Moukoko-Machtwort

Borussia Dortmund ist nach Schwierigkeiten zum Ende des letzten Jahres wieder in der Spur. In der Bundesliga ist man nur noch drei Punkte hinter Platz eins, im DFB-Pokal war man ebenfalls erfolgreich und zog ins Viertelfinale ein.

Es scheint wieder eine heile Welt bei Borussia Dortmund zu sein. Doch trotz des hervorragenden Startes in das neue Fußballjahr kommen immer wieder Diskussionen um einzelne Personalien auf. Ein Star spielt unter Trainer Terzic momentan nur die zweite Geige.

Borussia Dortmund: Youngstar nur noch Reservist

Für BVB-Stürmer Youssoufa Moukoko begann das Jahr wie eine Achterbahnfahrt. Anfang Januar kamen immer wieder Gerüchte auf, dass der Dortmunder den Verein im Sommer aufgrund von zu niedrigen Gehaltsangeboten verlassen wolle. Keine drei Wochen später dann die Kehrtwende: Moukoko verlängerte doch beim BVB. Bis 2026. „Youssoufa ist ein außergewöhnlicher Spieler, den wir selbst ausgebildet haben, und in dem wir noch riesiges Entwicklungspotenzial sehen“ erklärte Sportdirektor Sebastian Kehl im Zuge der Vertragsverlängerung.

+++ Borussia Dortmund: Überraschendes Gerücht! Ist sein BVB-Aus besiegelt? +++

Nach der Vertragsverlängerung dachte jeder, dass Moukoko nun richtig durchstartet. Doch der 18-Jährige ist seit der Rückkehr von Sebastien Haller nur noch Reservist. Während ihm in der Hinrunde noch 10 Torbeteiligungen in 17 Spielen gelangen, wartet der Youngstar noch auf sein erstes Tor in 2023. Zuletzt kam das Eigengewächs nur auf 29 Minuten in drei Pflichtspielen.

BVB: „Ihm fehlt absolut gar nichts“

Für Borussen-Coach sei die ganze Thematik nicht so dramatisch. Es sei ganz normal, dass andere Spieler mal die Nase vorn haben. Es habe keine Leistungsgründe, warum Moukoko zuletzt keinen Platz in der Startelf von Terzic hatte. „Wir gehen beidseitig total offen und ehrlich miteinander um“, erklärte Terzic. Zudem ist der 40-Jährige sich hundertprozentig sicher, dass „Youssoufa nicht nur wichtige Spiele für den BVB haben werde in dieser Saison, sondern auch wichtige Tore für Schwarz-Gelb schießen werde.“

Weitere News zum BVB:

Moukoko fehle „absolut gar nichts“ für die Startelf, fügte der BVB-Trainer hinzu. Für Moukoko sind dies Worte, die Hoffnung auf weitere Einsätze und Tore geben. Spielt Schwarz-Gelb auch weiterhin in allen drei Wettbewerben mit, braucht Edin Terzic ohnehin jeden Akteur, um weiterhin erfolgreich zu sein.