Borussia Dortmund: Terzic verkündet Kehrtwende! Ausgemusterter Profi plötzlich wieder wichtig

Borussia Dortmund hinkt in dieser Saison den eigenen Erwartungen hinterher: Statt im Meisterschaftskampf ganz vorne mitzumischen, trennen den BVB derzeit satte zehn Punkte von Spitzenreiter Bayer Leverkusen.

Einige Spieler enttäuschen dabei auf ganzer Linie. Doch es gibt auch Spieler, die in dieser Saison noch gar nicht zum Zuge gekommen sind: Thomas Meunier feierte gegen Bayer Leverkusen (1:1) sein großes Comeback auf dem Rasen. Der 32-Jährige zog sich im Testspiel gegen Manchester United am 31. Juli 2023 während eines Sprints eine schwere Muskelverletzung zu.

Borussia Dortmund: Einst war er ein Hoffnungsträger

Meunier kam im Juli 2020 als großer Hoffnungsträger nach Dortmund. Doch so wirklich rund lief es für den Außenverteidiger beim BVB nie. Der belgische Nationalspieler kam bis Juni 2023 wettbewerbsübergreifend in 75 Partien (drei Tore und acht Vorlagen) für den BVB zum Einsatz, stand eigentlich schon auf der Abschussliste.

Doch jetzt könnte alles anders kommen! „Er hat es in den letzten Wochen im Training herausragend gut gemacht. Wir haben die Situation, dass uns viele Spieler in wenigen Tagen weggebrochen sind. Jetzt ist die Phase, in der Thomas definitiv seine Chance bekommen wird“, sagte BVB-Trainer Edin Terzic gegenüber den Vereinsmedien.

Meunier freute sich über Comeback

Für Meunier selbst ist es das Größte, wieder auf dem Platz zu stehen. „Ich habe auf diesen Moment gewartet. Ich bin jetzt zurückgekommen von meiner Verletzung. Ab dem 1. Oktober war ich auf dem Platz mit der Mannschaft und seit diesem Moment habe ich alles gegeben und das war für mich wie eine Belohnung“, freute sich Meunier über sein Comeback (wir berichteten). Man darf gespannt sein, ob Meunier der große Durchbruch beim BVB noch gelingen wird.