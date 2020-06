Borussia Dortmund: Lucien Favre mahnt DFB nach erneutem Hand-Zoff! „Es ist langsam...“

Düsseldorf. Borussia Dortmund und die Handspiel-Regel – seit dem Corona-Restart eine besondere Beziehung. Und bei Lucien Favre mischt sich in den Frust langsam auch Wut.

Im Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf (1:0) gab es das nächste Kapitel der Aufreger-Geschichte. Wieder gab es eine Handspiel-Entscheidung gegen Borussia Dortmund – wie schon gegen Bayern München, Paderborn und Hertha BSC.

Borussia Dortmund: Wieder Handspiel-Zoff – Favre mit Warnung Richtung DFB

Diesmal erwischte es Raphael Guerreiro. Der Portugiese traf in der 65. Minute zur erlösenden Führung – doch das Tor wurde von Schiedsrichter Sascha Stegemann aberkannt.

Handspiel? Borussia Dortmund und Raphael Guerreiro sind anderer Meinung. Foto: imago images / Poolfoto

Nach Rücksprache mit VAR Deniz Aytekin entschied der Unparteiische auf Handspiel. In den Augen der meisten Zuschauer eine falsche Entscheidung. Guerreiro sprang der Ball vielmehr an die Schulter. Eine klare Fehlentscheidung, die einen Eingreifen des Videobeweises voraussetzt, ist darin schwerlich zu erkennen.

BVB-Sportdirektor Zorc: „Nicht mehr nachvollziehbar“

In die Freude über Erling Haalands Siegtor in der letzten Minute mischte sich deshalb erneut Frust.

BVB-Sportdirektor Michael Zorc stellte anschließend klar: „Was mich aufregt in den vergangenen Wochen sind drei teilweise spielentscheidende Szenen rund um das Handspiel. Ich habe kein Handspiel gesehen, weiß nicht mal von wem, schaue mir das aber gerne noch 20-mal an. Alle drei Entscheidungen sind gegen uns getroffen worden, das ist in der Summe für mich nicht mehr nachvollziehbar.“

BVB-Sportdirektor Michael Zorc fehlt langsam das Verständnis. Foto: imago images/Jan Huebner

+++ Wieder VAR-Zoff! BVB in der Handspiel-Krise – um diese VIER Entscheidungen geht es +++

Lucien Favre: „Es ist langsam schwer, das zu akzeptieren“

Eine regelrechte Warnung in Richtung DFB sprach der Trainer von Borussia Dortmund nach der Partie in Düsseldorf (>> hier die Highlights) aus. Auf der Pressekonferenz sagte Lucien Favre: „Es ist ein Tor. Ein klares Tor. Man kann das nicht annullieren.“

BVB

„Die Regeln sind sehr schwer zu interpretieren. Das wissen wir“, gibt sich Favre verständnisvoll. Dann aber wird er mahnend: „Langsam wird es uns zu viel. Es ist langsam schwer, das zu akzeptieren.“

------------------------

Aktuelle News zu Borussia Dortmund:

------------------------

Plant der BVB bei der nächsten unglücklichen Entscheidung gegen ihn einen Protest? So zumindest kann Favres Aussage gedeutet werden. Es wäre nicht der erste Einspruch gegen eine Spielwertung wegen einer diskussionswürdigen oder gar falschen VAR-Entscheidung.

Die Meisterschaft ist futsch – dennoch könnte Borussia Dortmund daran gelegen sein, ein Zeichen zu setzen.

Denn die Regel-Reform im Handspiel, das ist seit einer Veröffentlichung der IFAB-Regelhüter klar, wird zur nächsten Saison wohl kaum eine Besserung bringen (>> hier die Details).