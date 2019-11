Borussia Dortmund: Drohen Derby-Randale? Das planen die BVB-Ultras

Gelsenkirchen. Das Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund ist immer ein besonders Spiel. Für die BVB-Ultras ist dieses Ruhrpott-Duell aber noch spezieller.

Eine Reihe Fans von Borussia Dortmund hatten sich 2013 im Derby heftigste Verfehlungen erlaubt. Vermummte waren damals wenige Augenblicke vor dem Anpfiff in den Gästeblock gestürmt, hatten Glasscheiben eingeschlagen, Pyrotechnik gezündet und damit sogar auf die Nachbarblöcke und den eigenen Torwart Roman Weidenfeller geschossen.

Borussia Dortmund: Ultras treten erstmals seit 5 Jahren wieder als Gruppe auf

Zahlreiche Randalierer waren dafür für fünf Jahre aus der Arena auf Schalke verbannt worden, seither gab es keinen geschlossenen Auftritt der Dortmunder Ultras mehr.

Mit dem Start der neuen Saison ist die Sperre nun abgelaufen. Erstmals werden die drei Ultra-Gruppierungen „The Unity“, „Desperados“ und „Jubos“ wieder als Gruppe auftreten. Wahrscheinlich werden auch einige der Personen dabei sein, die nun ihr fünfjähriges Schalke-Stadionverbot abgesessen haben.

Borussia Dortmunds Ultras traten seit 2013 nicht mehr geschlossen beim Auswärts-Derby auf. Foto: imago images/Moritz Müller

Droht Randale auf Schalke? Die Polizei hat bislang keine Hinweise auf bevorstehende Krawalle oder Auseinandersetzungen zwischen Fans von Borussia Dortmund und FC Schalke 04. „Die Begegnung zwischen den beiden Clubs ist erfahrungsgemäß immer sehr emotionsgeladen“, heißt es in einer Mitteilung, die Bundespolizei erwarte aber ein „normales“ Spiel.

Hellhörig dürfte die Polizei aber geworden sein, als das „Bündnis Südtribüne“ am Donnerstag die BVB-Fans dazu aufrief, „Alle in Gelb“ zum Revierderby zu kommen. „Um für ein geschlossenes Bild auf den Rängen zu sorgen, rufen wir alle Dortmunder dazu auf, in Gelb nach Gelsenkirchen zu reisen!“, heißt es auf der Webseite des von den Ultragruppen angeführten Bündnisses.

Solche einheitlichen Auftritte aller Fans waren, nicht nur bei Borussia Dortmund, in der Vergangenheit öfters von Randalierern für eigene Zwecke genutzt worden. Durch die optische Einheitlichkeit sind Personen beim Begehen von Straftaten schwerer zu identifizieren und können anschließend leichter in der Masse untertauchen.

Auch zum damaligen Skandal-Derby 2013 waren einheitliche T-Shirts verkauft worden.

