Borussia Dortmund: Aus und vorbei! Bitterer Rückschlag für BVB-Neuzugang

Nicht für alle Spieler von Borussia Dortmund gab es in dieser Woche im Europapokal einen Grund zur Freude. Während der BVB dank eines 2:1 beim OSC Lille ins Viertelfinale der Champions League einzog, gab es für einen Spieler, der ebenfalls bei den Schwarzgelben unter Vertrag steht, ein bitteres Aus.

Die Rede ist von Diant Ramaj. Das Torwart-Talent war in der Winterpause für 5 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu Borussia Dortmund gewechselt. Der BVB verlieh den 23-Jährigen dann jedoch gleich weiter an den FC Kopenhagen, wo Ramaj im Laufe dieser Rückrunde Spielpraxis sammeln kann.

BVB-Neuzugang Ramaj fliegt aus Europapokal

In der dänischen Liga ging es für den Keeper sofort stark los. Durch zwei Siege gegen den drittplatzierten Randers FC (2:1) und den zweitplatzierten FC Midtjylland (1:0) bauten Ramaj und Kopenhagen die Tabellenführung weiter aus.

Und auch im Europapokal hatte der baldige BVB-Torhüter zunächst Grund zu jubeln. In der Zwischenrunde der Conference League setzte Kopenhagen sich gegen den FC Heidenheim durch. Im Achtelfinale wartete nun der FC Chelsea.

Ein kommender und ein ehemaliger BVB-Profi im Duell: Diant Ramaj wehrt den Ball vor Jadon Sancho ab. Foto: imago/Pro Sports Images

Dass die Dänen in diesem Duell als klarer Außenseiter ins Rennen gehen würden, war wohl selbst dem optimistischsten Kopenhagen-Fan klar. Und dennoch lebte der Traum von der kleinen Europapokal-Sensation.

+++ Auch interessant: Trennung bei Borussia Dortmund beschlossen! Diese beiden Stars müssen den BVB verlassen +++

Dieser Traum ist am Donnerstagabend (13. März) geplatzt. Nach dem 1:2 im Hinspiel verloren Ramaj und der FC Kopenhagen auch das Rückspiel an der Stamford Bridge in London 0:1. Nach tapferem Kampf gegen die übermächtigen „Blues“ ist somit Schluss für Kopenhagen im Europapokal.

Ramaj im Sommer zu Borussia Dortmund

Nur zu gerne hätte Ramaj noch ein wenig mehr Erfahrung auf europäischer Ebene gesammelt, ehe er im Sommer zu Borussia Dortmund zurückkehrt. Aber wer weiß: Je nachdem, was die Zukunft für den aktuellen BVB-Keeper Gregor Kobel bereithält, darf Ramaj sich vielleicht schon bald auf einige Europapokal-Abende im Tor der Schwarzgelben freuen.