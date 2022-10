Borussia Dortmund: Pokal-Gegner steht fest! Fans jubeln: „Geiler Scheiß!“

Im Achtelfinale des DFB-Pokal wartet auf Borussia Dortmund ein attraktives Los. Der BVB trifft auf den Ruhrpott-Rivalen VfL Bochum. Das kleine Derby steigt also auch im DFB-Pokal.

Kurze Anreise, Flutlichtspiel und Derby – für die Fans von Borussia Dortmund ist das ein tolles Los. Die Anhänger freuen sich über die Auslosung, das DFB-Pokal-Spiel könnte ein Highlight in der Saison werden.

Borussia Dortmund muss in Bochum ran

Am 31. Januar und 1.Februar steht das Achtelfinale im DFB-Pokal an. Die Fans von Borussia Dortmund werden sich den Termin mit Sicherheit „Rot“ im Kalender markieren. Es kommt im DFB-Pokal zu einem kleinen Derby gegen den VfL Bochum.

Die Reaktionen der Fans von Borussia Dortmund sind eindeutig, die Freude über das Los ist riesig. Wir haben dir einige Kommentare rausgesucht:

„Cooles Los“

„Geiler Scheiß!“

„Bochum gegen den BVB. Das kleine Derby im DFB-Pokal. Sehr erfrischend.“

„Hoffentlich nehmen wir sie ernst. Ansonsten sind wir raus.“

„Geil, wir bleiben im Pott!“

Bochum gegen Dortmund – attraktiver Kick im Achtelfinale

Wann das Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Bochum ausgetragen wird, steht noch nicht fest. Gespielt wird in Bochum an der Castroper Straße. Die Chancen auf eine Live-Übertragung im Free-TV stehen gut. Borussia Dortmund beim VfL Bochum ist definitiv eines der attraktivsten Spiele im Achtelfinale.

Die weiteren Partien im Achtelfinale sind: SV Sandhausen – SC Freiburg, SC Paderborn – VfB Stuttgart, Union Berlin – VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt – SV Darmstadt, Mainz 05 – Bayern München, RB Leipzig – TSG Hoffenheim, 1. FC Nürnberg – Fortuna Düsseldorf.

Der Weg ins Achtelfinale

In der ersten Runde des DFB-Pokals schaltete Borussia Dortmund den Drittligisten TSV 1860 München deutlich mit 3:0 aus. In Runde zwei zeigte der BVB zwar keine Top-Leistung, setzte sich am Ende aber doch klar mit 2:0 gegen Hannover 96 durch.