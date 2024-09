Borussia Dortmund: DFB macht es offiziell – Fans horchen sofort auf

Gerade erst hat die Bundesliga begonnen, schon pausiert sie wieder. Kein Wunder, dass die frühe Länderspielpause bei den Fans nicht gerade den höchsten Stellenwert genießt. Bis Borussia Dortmund wieder spielt, dauert es dieses Mal gleich zwei Wochen.

Und dennoch passiert rund um Borussia Dortmund auch in dieser Länderspielpause einiges. Von Last-Minute-Transfers (hier mehr erfahren) über Spieler bei der Nationalmannschaft ist alles dabei. Jetzt hat auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) noch gute Nachrichten für alle BVB-Fans.

Borussia Dortmund mit schwieriger Pokal-Aufgabe

Knapp drei Wochen ist es her, da starteten die Dortmunder in die neue Saison. Mit einem Pflichtsieg im DFB-Pokal zog man standesgemäß in die zweite Runde ein. Jüngst loste der Verband die Partien für eben diese Runde aus. Und statt mit einem unterklassigen Verein bekommt es der BVB mit dem VfL Wolfsburg zu tun.

Eine schwierige Aufgabe, die die Mannschaft von Trainer Nuri Sahin allerdings natürlich meistern muss, wenn man am Ende der Saison wieder einen Pokal in die Höhe strecken will. Unbekannt war bisher das genau Datum, wann Borussia Dortmund ran muss. Aber auch hier herrscht jetzt Klarheit.

Fans dürfen sich freuen

Die Partie findet am 29. Oktober um 20.45 Uhr statt. Das teilte der DFB am Donnerstag (5. September) mit. Gespielt wird in der Wolfsburger VW-Arena. Für Fans, die aus dem Ruhrgebiet anreisen, sicherlich keine angenehme Uhrzeit, wenn man am nächsten Tag wieder arbeiten muss.

Allerdings gibt es einen einfachen Ausweg, durch den man das Spiel trotzdem live verfolgen kann – ohne dass man dafür ein Abo bei Rechteinhaber Sky benötigen würde. Denn die Partie zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg wurde als eine der Partien ausgewählt, die im Free-TV laufen.

Wie der DFB mitteilte, wird die ARD sich um die Übertragung des BVB-Spiels kümmern. Einen Tag später ist im ZDF eine weitere Partie frei empfangbar zu sehen. Dann trifft Bayern München auf den 1. FSV Mainz 05.