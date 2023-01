Borussia Dortmund: Ausverkauf am Deadline Day? DIESE Transfers könnten noch über die Bühne gehen

Im Gegensatz zum Sommer 2022, als Borussia Dortmund gleich neun Spieler verpflichtete, war es in der Winter-Transferperiode bisher ruhig. Lediglich Julien Duranville und Julian Ryerson holte der BVB neu dazu.

Auch auf der Abgangsseite sieht es bei Borussia Dortmund noch recht mau aus. Keinen einzigen Akteur konnte Sportdirektor Sebastian Kehl loswerden. Das könnte sich womöglich am Deadline Day ändern.

Borussia Dortmund: Wird ER den Verein noch verlassen?

Am Dienstag (31. Januar) um 18 Uhr schließt das Transferfenster. Bis dahin hat Borussia Dortmund noch Zeit, um eine Überraschung aus dem Hut zu zaubern oder einen Spieler loszuwerden. Einen Neuzugang wird Sportdirektor Sebastian Kehl wohl nicht mehr präsentieren. Dafür soll es aber noch einige Abgänge geben.

Es deutet sich bereits seit einigen Wochen an, jetzt könnte es womöglich schon bald offiziell werden. Thorgan Hazard wird den BVB wohl verlassen und eine neue Herausforderung beginnen. So soll der PSV Eindhoven aktuell dran sein, einen Transfer des Belgiers umzusetzen. Im Raum steht eine Leihe mit Kaufoption für den 29-Jährigen, der bei den Schwarzgelben noch einen Vertrag bis 2024 hat. Gegen Bayer Leverkusen (2:0) stand er bereits nicht mehr im Kader.

Dann wäre da auch noch Nico Schulz, zu den sich sein Berater Roger Wittmann gegenüber der „Bild“ geäußert hat. So soll es viele Angebote für den Linksverteidiger geben. Dies hieße „aber nicht, dass wir alles machen, was gerade da ist“. Dann führt er aus: „Es war nicht gerade das beste Jahr in seinem Leben für ihn generell, aber wir probieren das tatsächlich ordentlich zu lösen“. Ob es noch am Deadline Day zu einem Wechsel kommen wird?

Was passiert mit Felix Passlack?

Ein weiterer BVB-Profi, über dessen Abgang in den letzten Wochen und Monaten immer wieder spekuliert wurde, ist Felix Passlack. So soll Borussia Dortmund nicht mehr mit seinem Talent geplant haben. Wäre für den Rechtsverteidiger ein Angebot eingegangen, hätten die Schwarzgelben ihm keine Steine in den Weg gelegt.

Allerdings kommt ein Weggang in diesem Winter nicht mehr infrage. Wie der „kicker“ vermeldet, hat sich der Rechtsverteidiger entschieden, bis zum Sommer bei den Dortmundern zu bleiben. Dann läuft Passlacks Vertrag aus. Dem 24-Jährigen bleibt also ein halbes Jahr Zeit, sich in aller Ruhe einen neuen Arbeitgeber zu suchen.

Es sah alles bisher nach einer ruhigen Transferperiode aus. Am Deadline Day wird sich dann zeigen, ob es auch weiterhin so bleibt.