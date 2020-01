Borussia Dortmund: DAS sind die Konsequenzen des Weigl-Verkaufs

Dortmund. Bereits seit einem Jahr kursierten rund um Borussia Dortmund immer wieder Gerüchte um einen Abgang von Julian Weigl. Jetzt ist es amtlich: Der 24-Jährige verlässt den BVB und wechselt zu Benfica Lissabon.

20 Millionen Euro kassiert Borussia Dortmund für Weigl, der im Sommer 2015 für 2,5 Millionen Euro von 1860 München zum BVB gewechselt war.

Borussia Dortmund: Der Defensiv-Joker ist weg

Der Abgang hat in der Mannschaft unmittelbare Konsequenzen. Dem BVB fehlt in der Rückrunde ein wichtiger Defensiv-Joker. Egal ob auf der Sechser-Position oder in der Innenverteidigung – Weigl füllte die Lücken im BVB-Kader regelmäßig mehr als nur zufriedenstellend. Speziell beim Rotieren in englischen Wochen oder bei größerem Verletzungspech war Weigl für Favre ein wichtiger Baustein.

Weil Weigl nun nicht mehr zur Verfügung steht, könnten demnächst andere Spieler ihre Chance bekommen. So könnte Leonardo Balerdi in der Rückrunde sein Startelf-Debüt im Dortmunder Profikader geben, falls Favre den gesetzten Innenverteidigern Mats Hummels, Manuel Akanji und Dan-Axel Zagadou eine Verschnaufpause gönnen will oder den BVB-Coach auf jener Position Verletzungssorgen plagen sollten.

Und in der Mittelfeldzentrale könnte Mahmoud Dahoud neben Axel Witsel häufiger zum Einsatz kommen als bisher. Der 24-Jährige wartet immer noch auf seinen Durchbruch bei Borussia Dortmund. In dieser Saison kam er in der Liga erst sechs Mal zum Einsatz.

Einsatzchance für Raschl?

Außerdem könnte Tobias Raschl zu seinem Bundesliga-Debüt kommen. Der 19-Jährige stand in dieser Saison schon drei Mal bei Bundesliga-Spielen im Dortmunder Kader.