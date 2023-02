Borussia Dortmund: Spektakulärer Spielertausch steht im Raum – BVB-Fans schlackern die Ohren

Der Transfersommer ist im Ruhrgebiet offiziell eingeleitet. Mit einem Paukenschlag sorgte Sportdirektor Sebastian Kehl am Montagnachmittag für Klarheit. Mahmoud Dahoud muss Borussia Dortmund in wenigen Monaten verlassen. Es gibt keine Vertragsverlängerung (Hier alle Infos).

Damit fällt der erste Dominostein bei den Schwarzgelben. Gleich mehrere Vertragsentscheidungen muss Kehl in den kommenden Wochen treffen. Gleichzeitig scannen er und seine Mitarbeiter den Markt nach neuen Spielern für Borussia Dortmund. Kommt es zu einem spektakulärem Tausch?

Borussia Dortmund: Wohin geht Dahoud?

Kaum war die Katze aus dem Sack, begannen die Spekulationen. Sechs Jahre war Dahoud Teil der Borussen-Familie. Wohin verschlägt es ihn also im Sommer? Auf die ersten potentiellen neuen Arbeitgeber musste man nicht lange warten.

So soll es Interesse aus den großen europäischen Ligen geben. Glaubt man „Sport 1“, befindet sich der Noch-Spieler von Borussia Dortmund auf dem Radar von AC Mailand, SSC Neapel, FC Sevilla und auch Leicester City. Letzterer Klub könnte einen Spielertausch in Gang bringen.

Leicester-Star vor Abgang

Beim englischen Meister von 2016 könnte Dahoud seinerseits Youri Tielemans verdrängen. Ein Name, den Borussia Dortmund nur all zugut kennt. Der belgische Mittelfeldspieler soll schon mal auf dem Zettel des BVB gestanden haben. Im Sommer läuft sein Vertrag ebenfalls aus. Tauschen er und Dahoud letztlich die Vereine?

Tielemans und Dahoud könnten die Klubs tauschen. Foto: IMAGO / Pro Sports Images/ RHR-Foto

Die Gerüchteküche brodelt. Weil auch noch immer nicht klar ist, was beispielsweise aus Jude Bellingham wird, werden die Dortmunder mit Alternativen in Verbindung gebracht. In diesem Zusammenhang fällt immer wieder Tielemans Name. Sein Vertrag wird mutmaßlich nicht verlängert. Mehrere internationale Medien berichten, der BVB sei interessiert, ihn ins Ruhrgebiet zu locken.

Borussia Dortmund angeblich in der Pole

„TeamTalk“ berichtet am Dienstag (21. Februar) gar, dass sich der deutsche Vizemeister in der Pole-Position im Rennen um Tielemans befinden soll. Neben Dortmund sollen auch Manchester United und Arsenal London interessiert sein.

Eine Ablöse würde zwar nicht fällig, dennoch bleibt die Frage, ob sich Tielemans der neuen Gehaltsstruktur bei Borussia Dortmund fügen möchte. Der BVB will künftig auf stark leistungsbezogene Verträge setzen.