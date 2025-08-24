Panne lüftet BVB-Geheimnis – Ärger bei Fehlstart von Borussia Dortmund

Eine Panne sorgt derzeit bei Borussia Dortmund für Schlagzeilen – und es geht nicht um die Auftakt-Panne auf St. Pauli. Denn das neue BVB-Cuptrikot, das eigentlich noch geheim bleiben sollte, tauchte plötzlich in einer öffentlich einsehbaren Datenbank auf.

Verantwortlich für das unfreiwillige Leck: ein Fehler bei der Agentur Getty Images, die eng mit Borussia Dortmund zusammenarbeitet. Doch auch wenn die Veröffentlichung wohl nicht geplant war, gibt es viele, die sich über den kleinen Ausrutscher freuen – endlich gibt es ein offizielles Bild des langerwarteten Trikots.

BVB-Trikot versehentlich veröffentlicht

Die Aufnahme, die während des Content Days für die UEFA entstand, zeigt den Mittelfeldspieler Giovanni Reyna in Jubelpose. Bittere Ironie dabei: Nur Stunden später wurde Reynas Wechsel zum Bundesliga-Konkurrenten Borussia Mönchengladbach offiziell bekannt gegeben. Hier alles zum Wechsel >>

Neben ihm gibt es mittlerweile weitere Fotos, die Stars wie Karim Adeyemi, Felix Nmecha oder Julien Duranville im brandneuen Cuptrikot zeigen. Wann das beliebte Stück endlich in den Handel kommt, bleibt aber weiterhin ein Geheimnis.

Borussia Dortmund und die pikante Premierenpanne

Auch wenn das Design des Trikots durch frühere Leaks längst bekannt war, sorgt das frühe Auftauchen des offiziellen Fotos jetzt für Aufsehen. Fans spekulieren, wann sie den frischen Look selbst tragen dürfen, während der Verein sich mit den Vorbereitungen für die Champions League auseinandersetzt. Fest steht: Borussia Dortmund wird in den nächsten Wochen nicht nur auf dem Transfermarkt, sondern auch im europäischen Wettbewerb für Gesprächsstoff sorgen.

Besonders spannend wird es am 28. August bei der Auslosung im Grimaldi Forum von Monaco. Dann entscheidet sich, welche Gegner Borussia Dortmund in der Königsklasse erwarten. Wie schon in der vergangenen Saison wird im Ligamodus gespielt: Acht Spiele pro Team, acht Teams qualifizieren sich direkt fürs Achtelfinale. Der BVB hofft natürlich, hier frühzeitig ein deutliches Zeichen zu setzen.

Borussia Dortmund: Große Ziele, große Erwartungen

Für Fans und Spieler von Borussia Dortmund ist die Spannung groß. Zwischen Vorfreude auf die Champions-League-Partien und der Neugier auf das offizielle Verkaufsdatum des Cuptrikots bleibt die Borussia weiter im Gespräch.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.