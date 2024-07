Borussia Dortmund: Star von BVB-Enthüllung entsetzt – „Was muss ich mir von diesem Verein bieten lassen?“

Jedes Jahr sind sie aufs Neue ein Politikum. Die Trikots von Borussia Dortmund der neuen Saison spalten auch 2024/25 wieder Fan-Massen. Erneut ist es das Cup-Trikot, das die Fans auf die Palme bringt. Zumindest, solange der Leak stimmt.

Das nun enthüllte Foto des vermeintlichen Pokal- und Champions-League-Trikots der kommenden Saison bringt viele Fans von Borussia Dortmund richtig auf die Palme. Auch ein Star und BVB-Anhänger meldet sich zu Wort – und scheint gar nicht erfreut.

Borussia Dortmund: Trikot-Leak sorgt für Wirbel

Das Heim-Trikot 2024/25 ist längst bekannt, wurde von den Spielern bereits beim Saisonfinale im Mai getragen. Das Auswärtstrikot erinnert mit seinem Brustring an den VfB Stuttgart, bei dem sich der BVB derzeit fleißig bedient. Das Ausweichtrikot ist wohl erstmals schneeweiß – und nun wurde offenbar auch das Pokal-Trikot geleakt.

+++ Borussia Dortmund: Alles klar mit Rayan Cherki! Doch jetzt droht ein Problem +++

Die Enthüllung sorgt allerdings keineswegs für Freude. Im Netz gibt es fast ausschließlich negative Reaktionen auf das Cup-Jersey. Das sieht aus wie ein „Best of“ vergangener Heimtrikots. Obenrum eine Neuauflage von 2016/17, untenrum ein buntes Durcheinander aus den Folgejahren. „Mutig“ möchte man das Design nennen. „Scheußlich“ nennen es jedoch die meisten.

„Was muss ich mir von diesem Verein eigentlich noch alles bieten lassen?“

Dazu gehört auch ein Edelfan aus der Promiwelt. Micky Beisenherz, bekennender Anhänger von Borussia Dortmund, scheint regelrecht entsetzt über das Stück Stoff, das da enthüllt wurde. Auf Twitter schrieb er: „Was muss ich mir von diesem Verein eigentlich noch alles bieten lassen?“

Mehr News:

Eine rhetorische Frage, die ziemlich klar macht, was er vom Cup-Trikot 2024/25 hält. Nämlich das, was die meisten Fans davon zu denken scheinen. Ob es am Ende doch ein Kassenschlager wird? Zumindest dürfte der Aufschrei nicht so groß sein, dass Ausrüster Puma noch einmal über das Design nachdenkt. Das war nämlich beim Cup-Trikot 2021/22 der Fall. Hier mehr.