Borussia Dortmund: Muss der BVB in der Corona-Krise auf DIESEN dicken Batzen Geld verzichten?

Dortmund. Die Coronakrise hat auch Bundesliga-Vereine wie Borussia Dortmund fest im Griff. Eine Fortsetzung der aktuellen Bundesliga-Saison ohne Geisterspiele scheint kaum noch möglich.

Diese könnten zu weiteren finanziellen Verlusten für die Clubs führen. Borussia Dortmund könnte es dabei besonder hart treffen.

Borussia Dortmund: Millionenschwere Verluste durch Geisterspiele drohen

Nachdem die Diskussion um die letzte Rate der noch ausstehenden TV-Gelder überstanden scheint, kommen auf die Vereine weitere finanzielle Herausforderungen zu. Jedes potenzielle Geisterspiel könnte für die Clubs schwer ins Gewicht fallen.

Wie der „Kicker“ in seiner Montagsausgabe berichtet, haben die Verantwortlichen von RB Leipzig nun ausgerechnet, wie viele Einnahmen dem Ost-Club durch die Hände gehen würden, sollten bis zum Ende des Jahres keine Heimspiele vor Publikum ausgetragen werden dürfen.

Das Ergebnis: Bis zu 50 Millionen Euro würden am Ende des Jahres fehlen!

Vereine mit großen Stadien trifft es am härtesten

Borussia Dortmund könnte es in diesem Szenario noch härter treffen.

„Bei Vereinen mit größeren Stadien, in Dortmund oder in München, wird diese Summe deutlich höher ausfallen“, prophezeit der „Kicker“ weiter.

Heißt im Klartext: Dem BVB dürften in dem beschriebenen Szenario am Ende sehr viel mehr als 50 Millionen Euro fehlen – immerhin ist der Signal Iduna Park mit 81.365 Plätzen fast doppelt so groß wie das Stadion von RB Leipzig (42.146 Plätze). (mh)