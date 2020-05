Borussia Dortmund winkt Mega-Summe! Macht DAS den BVB plötzlich um 28 Millionen reicher?

Dortmund. Die Coronakrise trifft alle Vereine hart. Auch Borussia Dortmund muss den Gürtel enger schnallen, auch wenn der BVB finanziell gut aufgestellt ist.

Wie passend käme da eine Millionen-Überweisung? Und die deutet sich nun tatsächlich an. Satte 28 Millionen Euro könnte Borussia Dortmund auf einen Schlag bekommen.

Borussia Dortmund winkt 28-Millionen-Überweisung

Die Voraussetzung: Der FC Barcelona müsste Ousmane Dembélé verkaufen. Und genau das planen die Katalanen laut übereinstimmenden Medienberichten im Sommer.

Ständige Muskelverletzungen haben den Franzosen nie richtig in Spanien durchstarten lassen, dazu eckt Dembélé immer wieder durch Disziplinlosigkeiten und Eskapaden an. Erst kürzlich schwänzte er eine Videokonferenz der Mannschaft, zuvor gelangten Verspätungen, unerlaubte Partys und Auslandsreisen sowie ein ungesunder Lebensstil an die Öffentlichkeit.

Verkauft Barca Dembélé, kassiert Borussia Dortmund ordentlich ab. Foto: imago images/PanoramiC

Die Barca-Offiziellen haben laut spanischen Medien die Hoffnung aufgegeben, dass aus dem Weltmeister noch die erhoffte Verstärkung wird. Und weil der Kader im Sommer radikal umgebaut werden soll, steht Ousmane Dembélé nun auf der Abschussliste.

Der Clou für Borussia Dortmund: Eine Klausel im Dembélé-Vertrag garantiert dem BVB die Auszahlung ALLER erfolgsbasierten Boni, sollte der 22-Jährige Barcelona vor Vertragsende (30. Juni 2022) verlassen.

Beim spektakulären Wechsel 2017 handelte der BVB nicht nur eine fixe Rekord-Ablöse von 105 Millionen Euro aus, sondern auch weitere 43 Millionen Euro Sondervereinbarungen. 15 Millionen dieser Boni hat Barca bereits überwiesen. Für die letztjährige Qualifikation zur Champions League sowie das 25. und 50. Pflichtspiel Dembélés gab es jeweils 5 Millionen Euro.

Wird der verletzte Flügelflitzer nun im Sommer verkauft, müsste die „Blaugrana“ auf einen Schlag die übrigen 28 Millionen Euro auszahlen. Die stünden eigentlich erst beim 75. und 100. Pflichtspiel sowie einem Triumph in der Königsklasse an.

Verletzt, angeeckt, frustriert – die Tage von Ousmane Dembélé bei Barca scheinen gezählt. Foto: imago images/Kirchner-Media

Wer kauft die Skandalnudel für 60 Millionen Euro?

Das einzige Problem: In der Coronakrise wird es für den spanischen Meister schwer, einen Abnehmer zu finden. Barca wäre zwar bereit, den Ex-BVB-Star für rund 60 Millionen Euro und damit weit unter Preis zu verkaufen – doch auch diese Ablöse schreckt die unsicheren Vereine angesichts der Millionen-Ausfälle wegen der Pandemie ab.

Doch dank Landsmann und Kumpel Anthony Martial könnte sich eine Tür bei Manchester United öffnen. Die „Red Devils“ wollen sich nach einer wohl weiteren enttäuschenden Saison dringend verstärken. Martial will dabei eine Vermittlerrolle einnehmen und die beiden Parteien zusammenbringen.

Gelingt das, darf sich Borussia Dortmund über eine Mega-Summe freuen.