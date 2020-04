Borussia Dortmund: Großes Corona-Minus – für SIE hat es Konsequenzen

Dortmund. Die Zwangspause in der Bundesliga trifft Borussia Dortmund nach wie vor hart. Der Klub fährt deshalb einen Sparkurs, Profis und Verantwortliche verzichten auf einen Teil ihrer Gehälter.

Jetzt könnte eine weitere Gruppe im Kreise von Borussia Dortmund die Corona-Folgen zu spüren bekommen.

Borussia Dortmund: Corona-Minus trifft jetzt auch SIE

Die Aktionäre müssen in diesem Jahr aller Voraussicht nach auf eine Gewinnbeteiligung verzichten. Der Klub erwartet wegen der Corona-Krise keine Überschüsse, von denen die Anteilseigner profitieren würden. Zuletzt erhielten Aktionäre immer gegen Ende November eine Dividende.

+++ Riesiger Wirbel um Ex-BVB-Star Aubemeyang: „Er ist ein…“ +++

Zuletzt kam da in der Summe einiges zusammen. Ganze 5,4 Millionen Euro schüttete der Klub an die Anteilseigner aus. Seit 2012 werden sie bereits beteiligt. Nach acht Jahren könnte diese Beteiligung nun erstmals ausbleiben – ein fettes Minus in diesem Geschäftsjahr ist höchstwahrscheinlich.

Am härtesten trifft es dabei die beiden größten Anteilseigner. Hauptsponsor Evonik sowie der Unternehmer Bernd Geske, die jeweils neun Prozent der Anteile halten, entgeht voraussichtlich je eine halbe Million Euro.

----------

BVB-Top-News:

Ex-BVB-Coach Tuchel lässt vier Spieler zum Nulltarif ziehen - auch Borussia Dortmund könnte zuschlagen

Medienbericht – Denkt Kehl über einen Abschied nach?

----------

Zwar läuft beim BVB der Betrieb in der Corona-Zwangspause auf Sparflamme. Das könne den Mega-Verlust am Ende aber nur abmildern und nicht ausgleichen, berichtet der „kicker“. Zu hoch seien die Verluste aufgrund fehlender TV-, Sponsoren- und Ticketeinnahmen.

Mitten in der Corona-Krise erhofft sich der BVB derweil von einer langfristigen Investition einen Wettbewerbsvorteil. Der Verein gewährt gegenüber DER WESTEN exklusive Einblicke in seine Arbeit. Was dem BVB trotz Corona auch in Zukunft den Erfolg sichern könnte, liest du hier >>> (the)