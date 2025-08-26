Fans sind sich sicher! Deutet Borussia Dortmund HIER schon den nächsten Transfer an?

Tag der Entscheidungen bei Borussia Dortmund! Erst verkündete der Verein die Vertragsverlängerung mit Trainer Niko Kovac, dann gab es auch noch die Verpflichtung von Carney Chukwuemeka zu bejubeln (hier alle Details zum Deal).

Nach seiner Leihe in der Rückrunde wechselt er jetzt fest zu Borussia Dortmund. Das nahm der Verein zum Anlass, ein kurzes Video mit dem Spieler zu drehen. Ein Detail ließ die Fans dabei völlig ausflippen. Für sie ist klar: Der nächste Transfer wurde hier schon angedeutet.

Borussia Dortmund holt Leihspieler zurück

In dem Vorstellungsvideo sitzt Chukwuemeka in einem dunklen Raum an einem weißen Tisch. Vor ihm liegt ein Briefumschlag, der „An alle Fußball-Fans“ adressiert ist. Der Mittelfeldspieler öffnet diesen. Hervor kommt ein Brief mit einer alten Fußball-Weisheit: „Verliebe dich nie in einen Leihspieler!“.

+++ Auch spannend: BVB verlängert mit Kovac – und wählt den denkbar schlechtesten Zeitpunkt +++

Eine Warnung an alle Fans, bei einem Leihspieler nicht zu ekstatisch zu werden, weil er den Lieblingsverein ja ohnehin nach kurzer Zeit wieder verlässt. So war es anfangs auch bei Chukwuemeka gedacht, den Borussia Dortmund zunächst nur von Chelsea London ausgeliehen hatte.

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch jetzt ist Chukwuemeka fester BVB-Bestandteil, weshalb er den Brief vom Tisch wirft. „Carney Chukwuemeka 20230“ wird als Schriftzug in Anspielung auf die Vertragsdauer des 21-Jährigen eingeblendet. Es wirkt wie das Ende des Videos.

Kommt auf die Fans noch mehr zu?

Doch plötzlich wird noch einmal der am Boden liegende Brief mit der Nachricht „Verliebe dich nie in einen Leihspieler!“ eingeblendet. Zufall – oder ein Hinweis, dass da noch mehr kommt? Für zahlreiche BVB-Fans ist sofort klar: Der Klub deutet hier durch die Blume den nächsten Transfer an. Vielleicht sogar den von Jadon Sancho?

Mehr Nachrichten liest du hier:

Auch er war einer dieser Leihspieler, in den sich zahlreiche BVB-Fans verliebten, als er 2024 dabei half, Borussia Dortmund ins Champions-League-Finale zu befördern. Fest zurückholen konnte man ihn aber nicht. Doch zuletzt wurde eine erneute Sancho-Rückkehr ins Ruhrgebiet wieder heißer. Viele Anhänger würden diese begrüßen.

Konkrete Anzeichen gibt es dafür derzeit nicht. Vielmehr könnte der Zettel aber auf Aaron Anselmino hindeuten. Der Chelsea-Innenverteidiger ist bereits in Dortmund und soll ebenfalls einen Vertrag unterschreiben. Er wird allerdings nur ausgeliehen…