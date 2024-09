Borussia Dortmund: Nächste Champions-League-Entscheidung gefallen – Fans schauen genau hin

Das neue Format der Champions League stellt die Fans von Borussia Dortmund vor eine Herausforderung. An das neue System muss man sich erst einmal gewöhnen. Was sich nicht geändert hat, sind die Rechtepartner.

Die Champions League läuft auch in dieser Saison wieder bei Amazon Prime und DAZN. Jetzt ist auch klar, bei welchem Streamingdienst die Spiele von Borussia Dortmund live übertragen wird. Fans sollten sich das im Kalender notieren.

Borussia Dortmund: HIER laufen die Champions-League-Spiele des BVB

Acht statt sechs Spiele, acht verschiedene Gegner statt drei und eine Liga mit allen Mannschaften statt Gruppen – in der Champions League hat sich in dieser Spielzeit einiges verändert. An das neue Konzept müssen sich die Fußball-Fans erst noch gewöhnen.

Borussia Dortmund wurden bei der Auslosung folgende Gegner zugelost: FC Brügge, Celtic Glasgow, Real Madrid, Sturm Graz, Dinamo Zagreb, FC Barcelona, FC Bologna und Shaktar Donezk. Gezeigt werden die Spiele bei Amazon Prime und DAZN.

Amazon Prime hat dabei ein Wahlrecht, darf ein Spiel am Dienstagabend zeigen. Zwei Mal werden die Partie des BVB definitiv bei dem Streamingdienst zu sehen sein. Sowohl das Heimspiel gegen Celtic Glasgow, als auch das Auswärtsspiel im Santiago Bernabeu gegen Real Madrid laufen bei Amazon Prime.

Diese Spiele zeigt Amazon Prime:

1. Spieltag: VfB Stuttgart – Real Madrid (17. September)

2. Spieltag: Borussia Dortmund – Celtic Glasgow (1. Oktober)

3. Spieltag: Real Madrid – Borussia Dortmund (22. Oktober)

4. Spieltag: FC Liverpool – Bayer Leverkusen (5. November)

5. Spieltag: Bayern München – Paris Saint-Germain (26. November)

Spieltag sechs und sieben noch offen

An den Spieltagen eins, vier, fünf und acht werden die Spiele Borussia Dortmund bei DAZN übertragen. Für die sechste und siebten Spieltag hat Amazon Prime noch keine Entscheidung getroffen, will erst den Verlauf abwarten. Am sechsten Spieltag spielt der BVB mittwochs gegen Barcelona, das Match läuft also bei DAZN. Am siebten Spieltag ist Dortmund zu Gast in Bologna.

Der letzte Spieltag der Champions League findet komplett am Mittwoch, den 29. Januar 2025 statt. Damit laufen alle 16 Spiele bei DAZN.