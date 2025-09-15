Fans von Borussia Dortmund schauen gespannt – gibt es jetzt die dicke Leistungs-Explosion?

Rein von den Punkten her kann Borussia Dortmund auf einen erfolgreichen Saisonstart blicken. Sieben Zähler in drei Spielen bedeuten Platz zwei. Und doch gibt es spielerisch weiterhin Zweifel im schwarzgelben Lager.

Auch der Sieg in Heidenheim fiel trotz langer Überzahl eher unter die Kategorie geduldige Pflichtaufgabe, statt rauschende Fußball-Gala. Doch mit dem nahenden Start der Champions League könnte sich bei Borussia Dortmund eventuell wieder ein Schalter umlegen.

Borussia Dortmund: Europäisch im Rausch

Diskussionen um die Attraktivität des Dortmunder Spiels unter Niko Kovac gibt es seit Längerem. Der Vorwurf: Zu wenig Kreativität, zu viel Quergeschiebe, zu wenig Vollgas. Eine Diskussion, die nicht neu ist, mussten sich auch schon Kovac‘ Vorgänger Nuri Sahin und Edin Terzic immer wieder mit mauen Ligaauftritten herumplagen.

Besserung brachte dann eigentlich immer die Königsklasse. Aus für die Fans nicht wirklich ersichtlichen Gründen schalteten die BVB-Stars in der Champions League regelmäßig zwei bis drei Gänge nach oben. Die Folge: Zahlreiche Sternstunden, die den grauen Liga-Alltag vergessen ließen.

Unter Edin Terzic führte der Weg dadurch sogar bis ins Finale gegen Real Madrid. Und auch vergangene Saison zauberte Dortmund immer wieder, wie beim 7:1 gegen Celtic Glasgow oder dem 3:0 in Zagreb.

BVB-Gala in Turin?

Daher dürften die Fans der Dortmunder hoffen, dass die Mannschaft auch in dieser Saison das Champions-League-Fieber packt und sie plötzlich richtig aufdrehen. Und das wäre am 1. Spieltag auch gleich sehr hilfreich.

Immerhin wartet mit Juventus Turin gleich einer der nominell schwersten Gegner des Dortmunder CL-Programms. Ein Sieg gegen einen Mitfavoriten auf das Achtelfinale wäre gleich ein starkes Zeichen, dass es Borussia Dortmund auch in diesem Jahr wieder direkt in die K.o.-Phase schaffen könnte. Zudem könnten durch einen Leistungsschub vielleicht auch Spieler wie Jobe Bellingham endlich mal zeigen, was wirklich in ihnen steckt.