Borussia Dortmund: Bittere Gewissheit! Pleite in Bologna hat üble Folgen

Nicht nur für Nuri Sahin persönlich könnte die Pleite in Bologna üble Folgen haben, sondern auch für Borussia Dortmund selbst. Aus sportlicher Sicht war die Niederlage fatal. Sie könnte dramatische Auswirkungen haben.

Borussia Dortmund hat es nämlich verpasst, die gute Ausgangsposition in der Champions League zu wahren. Jetzt drohen dem BVB nun die Playoffs und zwei weitere Spiele mehr im eh schon vollgepackten Kalender.

Borussia Dortmund: Niederlage hat bittere Folgen

Mit einem Sieg wäre der BVB auf dem besten Weg ins Achtelfinale der Champions League gewesen, ja sogar ein Remis hätte die Dortmunder zumindest vorerst in den Top acht halten können. Letztlich verspielte der BVB in Bologna aber eine 1:0-Führung und verlor am Ende verdient mit 1:2.

+++ Borussia Dortmund: Bleibt Sahin weiter Trainer? Ricken lässt aufhorchen +++

Damit ist Borussia Dortmund in der Champions-League-Tabelle auf den 13. Rang abgerutscht. Immer mehr Mannschaften ziehen vorbei und können am Mittwochabend (22. Januar) noch vorbeiziehen. Die direkte Qualifikation fürs Achtelfinale ist mit der Niederlage in Bologna in weite Ferne gerückt – und das hat für den BVB üble Folgen.

Dortmund müsste damit in die Playoffs – und dort warten bereits einige echte Kracher. Es könnte beispielsweise gegen Real Madrid, Manchester City oder Paris Saint-Germain gehen. So droht das vorzeitige Aus in der Champions League.

Zwei Spiele mehr für den BVB

Und was hinzukommt, ist die erhöhte Belastung. Bei einem ohnehin schon vollgepackten Kalender müsste der BVB noch zwei weitere Spiele im Februar bestreiten. Am 11. und 18. Februar wäre Dortmund noch einmal im Einsatz.

Das könnte dich auch interessieren:

Durch die Pleite in Bologna drohen Borussia Dortmund nun also zwei Spiele mehr, der bittere Gang in die Playoffs und ein harter Gegner. Die starke Ausgangsposition und das Losglück konnte der BVB nicht ausnutzen.