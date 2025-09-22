Verband bestätigt es – Borussia Dortmund lässt Nationalspieler ziehen

Die Länderspielpause ist vorbei, der Ball rollt erstmal wieder in Bundesliga, Champions League & Co. Doch für einige Borussen geht es schon sehr bald wieder auf Nationalelf-Reisen.

Weil Deutschland nicht qualifiziert ist, bekommt die anstehende U20-WM in Chile hierzulande nur wenig Aufmerksamkeit. Dennoch wird sie auch für Borussia Dortmund zum Faktor, denn gleich mehrere Spieler sind wohl dabei. Bei einem Profi hat der Verband die Abstellung für mehrere Wochen jetzt bestätigt.

U20-WM: Borussia Dortmund stellt Nationalspieler ab

Im Sommer kam ein angestrebter Wechsel nicht zustande, nun streift Cole Campbell das BVB-Trikot doch noch ab – zumindest für eine Weile. Wie der US-Fußballverband nun offiziell verkündete, steht der Dortmunder im Kader für die U20-WM. Das Nachwuchs-Länderturnier steigt vom 27. September bis zum 20. Oktober in den vier chilenischen Städten Santiago, Talca, Valparaiso und Rancagua. Deutschland ist nicht dabei, die USA aber schon – und die wollen auf ihr Top-Talent nicht verzichten.

Borussia Dortmund hat ihm die Freigabe erteilt, muss also zumindest für die Spiele gegen Mainz 05 (27. September), Athletic Bilbao (1. Oktober) und RB Leipzig (4. Oktober) auf den Flügelspieler verzichten. Geht es für die Amerikaner bis ins Finale, wäre Campbell auch bei den Highlights gegen Bayern München (18. Oktober) und FC Kopenhagen (21. Oktober) nicht dabei. In der Gruppenphase geht es zunächst gegen Frankreich, Neukaledonien und Südafrika.

Wenn auch noch nicht offiziell bestätigt, wird wohl auch ein zweiter BVB-Spieler bei der U20-WM dabei sein. Danylo Krevsun, Talent aus dem eigenen Stall und derzeit für die U23 am Ball, wird für die Ukraine am Turnier teilnehmen und sein Land vertreten. Weitere könnten folgen, denn noch sind nicht alle Kadernominierungen verkündet.