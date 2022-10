Borussia Dortmund: Trainer-Entscheidung steht bevor – BVB schaut genau hin

Am Samstag (22.10.) steht für Borussia Dortmund das Spiel gegen den VfB Stuttgart auf dem Plan. Nachdem Pellegrino Matarazzo bei den Stuttgartern zuletzt entlassen worden war, übernahm Michael Wimmer als Interimscoach den Platz an der Seitenlinie.

Ursprünglich sollte Wimmer nur gegen den VfL Bochum auf der Trainerbank platznehmen. Dies könnte sich nun ändern, denn der 42-Jährige soll auch gegen Borussia Dortmund am Wochenende die Mannschaft der Stuttgarter betreuen.

Borussia Dortmund: VfB Stuttgart vor Trainerentscheidung

Wie die „Bild“ berichtet, wird der Interimscoach des VfB Stuttgart, Michael Wimmer, nach dem DFB-Pokalspiel gegen Arminia Bielefeld auch in Dortmund als Übungsleiter an der Seitenlinie stehen. Erst nach der Partie sollen die Stuttgarter ihren Fans dann den neuen Cheftrainer vorstellen.

Zwar sollen die Bosse des abstiegsbedrohten Klubs mit Jess Thorup schon einen Top-Kandidaten im Auge haben, allerdings wollen Sven Mislintat und Alexander Wehrle erst noch mit einem zweiten Mann in der engeren Auswahl sprechen. Dieser soll aktuell noch bei einem anderen Verein unter Vertrag stehen. Nur wenn einer der zweite Kandidat frühzeitig absagt, könnten die Stuttgarter ihren neuen Trainer bereits vor dem BVB-Spiel präsentieren.

Borussia Dortmund: Gegen den VfB Stuttgart soll ein Erfolgserlebnis her

Erfolge in der Bundesliga waren für den BVB in den vergangenen Wochen rar gesät. Der letzte Sieg für das Team von Trainer Edin Terzic in der Liga war das Revierderby gegen den FC Schalke 04 am 17.09 und liegt somit über einen Monat zurück.

Mehr News zu Borussia Dortmund: Bittere Nachricht für Bellingham! BVB-Fans empört – „Skandal“

Zwar lässt sich das Unentschieden gegen den FC Bayern durchaus als Erfolg verbuchen, allerdings blieben auch in diesem Spiel die drei Punkte für den BVB aus. Gegen den abstiegsbedrohten VfB Stuttgart soll dies, aus der Sicht derer die es mit den Dortmundern halten, wieder anders werden.