Borussia Dortmund: Neuer Tiefpunkt – jetzt droht Jadon Sancho der absolute Albtraum

Was ist bloß mit Jadon Sancho los. Seit er Borussia Dortmund vor über einem Jahr verließ, will es für den Engländer nicht so wirklich laufen. Zwar ist er unter Erik ten Hag gesetzt. Glanzleistungen erbringt er aber zu selten.

Für den 22-Jährigen könnte es jetzt noch schlimmer kommen. Ausgerechnet kurz vor der WM 2022 ist der Ex-Kicker von Borussia Dortmund völlig außer Form. Droht ihm jetzt ein absolutes Fiasko?

Borussia Dortmund: Ex-Star Sancho am Pranger

Manchester United befindet sich in einem Aufwärtstrend. Seit der peinlichen Derby-Pleite gegen Manchester City hat man gegen Tottenham gewonnen, jüngst gegen Chelsea Unentschieden gespielt und auch in der Europa League Siege geholt.

Doch einer ist trotz allem ein Schatten seiner selbst: Jadon Sancho. Gegen Chelsea nahm ihn sein Trainer nach 50 Minuten runter. Sancho fand keinen Weg, um für Gefahr zu sorgen. Danach musste er sich von einigen Experten etwas anhören, unter anderem von Gabriel Agbonlahor.

Sancho lässt Form von Borussia Dortmund vermissen

Der einstige englische Nationalspieler wettert gegenüber „Talksport“ öffentlich gegen den Ex-Star von Borussia Dortmund. „Sancho bekommt den Ball und gibt ihn nach hinten ab. Wenn ich Luke Shaw wäre, würde ich sagen: ‚Hör auf, ihn zu mir zurückzuspielen. Ich gebe dir den Ball, also nimm jemanden mit'“, meckert Agbonlahor über Sanchos Spielweise.

„In Dortmund hat er das jede Woche gemacht“, erinnert er sich zurück. „Ist sein Selbstvertrauen so gering, hat er das Gefühl, dass er nicht schnell genug ist oder nicht genug Tricks drauf hat, um an jemandem vorbeizukommen?“, fragt er beißend.

Katar-WM in Gefahr?

Deshalb kommt er auch zum Schluss, dass Sancho aktuell „meilenweit davon entfernt ist, bei der Weltmeisterschaft zu spielen.“ Ob Nationaltrainer Gareth Southgate das auch so sieht? Wie alle anderen Trainer musste auch er am Montag seinen vorläufigen Kader benennen.

Wie dieser aussieht, bleibt aber ähnlich wie beim DFB-Team geheim. Fakt ist: Sancho, der im Oktober in der Nations League ran durfte, muss sich in den kommenden Wochen zeigen. Sonst droht dem ehemaligen Star von Borussia Dortmund das WM-Aus.