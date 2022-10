Borussia Dortmund: Bittere Nachricht für Bellingham! BVB-Fans empört – „Skandal“

Am Montagabend wurde der neue Gewinner des Ballon-d’Ors verkündet. Bei der Wahl zum Weltfußballer hat sich wenig überraschend Karim Benzema durchgesetzt. Die Wahl zum besten U21-Spieler wurde hingegen mit mehr Spannung erwartet. Unter den Nominierten befanden sich nämlich auch Jude Bellingham und Karim Adeyemi von Borussia Dortmund.

Bei der Frage, wer der Nachfolger von Pedri und der diesjährige Sieger der Kopa-Trophäe wird, haben viele Fans von Borussia Dortmund mit der Antwort „Jude Bellingham“ gerechnet. Schließlich überzeugte der Mittelfeldspieler in der vergangenen Saison nahezu wöchentlich mit Spitzenleistungen. Zu einem Sieg hat es allerdings dennoch nicht gereicht. Für viele Fans ist diese Entscheidung absolut unverständlich.

Borussia Dortmund: Gavi gewinnt Kopa-Trophäe – Bellingham nur vierter

Statt Jude Bellingham von Borussia Dortmund hat Barcelona-Talent Gavi die Trophäe für den besten U21-Spieler der vergangenen Saison erhalten. Der Spanier setzte sich somit gegen eine große Konkurrenz durch. Hinter dem Mittelfeldspieler der Katalanen platzierte der Veranstalter Eduardo Camavinga von Real Madrid.

Bellingham schaffte es sogar noch nicht mal aufs Podium, denn auch Jamal Musiala vom FC Bayern München landete vor dem Engländer. Der Dortmunder muss sich also mit einem sicherlich enttäuschenden vierten Platz begnügen. Karim Adeyemi musste sich hingegen mit dem neunten Platz begnügen.

Während Gavi in der vergangenen Saison insgesamt 47-mal für den FC Barcelona auflief, dabei zwei Tore und sechs Torvorlagen erzielte, hat Dortmunds Bellingham deutlich bessere Statistiken vorzuweisen. Der Engländer absolvierte in der vergangenen Saison 44 Spiele für den BVB und erzielte in diesen sechs Tore und hatte 14 Torvorlagen. Dabei absolvierte Bellingham sogar knapp 600 Minuten mehr als Gavi und erspielte sich, anders als der Spanier, einen nahezu sicheren Platz in der Nationalmannschaft.

Borussia Dortmund: Fans sauer wegen Preisverleihung

Die Fans des BVB sind nach der Preisverleihung außer sich. Für viele Anhänger der Schwarzgelben ist die Platzierung ein „Skandal“, wie sie auf Twitter schreiben. Doch nicht nur die Dortmunder sind fassungslos über das Ergebnis der Abstimmung.

Auch eSportler Matthias Hietsch, besser bekannt als „Stylo“, twitterte gegen die Entscheidung: „Gavi vor Musiala und Bellingham. Will das Zeug auch haben!“, und spielt damit darauf an, dass die Jury bei der Wahl unter dem Einfluss gewisser Substanzen gestanden haben muss.

Doch nicht nur die Fußballfans sind fassungslos über die Entscheidung, auch Spieler, die selbst auf dem Platz aktiv sind, ergriffen nach Bekanntgabe des Ergebnisses Partei für den Engländer.

So twitterte beispielsweise Ex-BVB-Talent Jacob Bruun Larsen nach der Verleihung „Und Jude Bellingham spielt Tennis“ und fügte seinem Tweet noch das Hashtag „beraubt“ bei.