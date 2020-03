Borussia Dortmund: Pokal-Hammer! ZDF lässt Bombe platzen

Dortmund. Die Fans von Borussia Dortmund machen n der Corona-Krise schwere Zeiten durch. Doch jetzt gibt es endlich mal gute Nachrichten.

Seit zwei Wochen müssen die BVB-Anhänger nun schon auf Spiele ihres Herzensvereins verzichten. Das nächste Spiel von Borussia Dortmund und den anderen Bundesligisten wird wohl erst in einigen Wochen stattfinden.

Borussia Dortmund: Fans rasten aus - ZDF gibt Pokalsensation bekannt

Doch trotz der Spielpause in allen Wettbewerben gucken BVB-Fans jetzt nicht in die Röhre. Das ZDF überbrückt die spielfreie Zeit nämlich mit Klassikern aus dem Archiv.

Besonders bei einem Spiel dürfte Dortmund-Fans das Herz aufgehen: Ab sofort können sie sich nämlich den 12. Mai 2012 noch einmal in Erinnerung rufen - den Tag, an dem Borussia Dortmund mit 5:2 über den FC Bayern München triumphierte und damit das Double aus Meisterschaft und Pokal perfekt machte.

Kostenlos und in voller Länge, begleitet vom Original-Kommentar von Béla Réthy sehen die BVB-Fans ganze drei Tore von Robert Lewandowski im schwarz-gelben Dress. Auch die Bayern-Achse aus Arjen Robben und Franck Ribery konnte der Borussia damals nicht das Handwerk legen.

----------

Mehr Themen aus dem Sport:

Haaland-Berater irritiert Fans von Borussia Dortmund: „Es ist wahr, dass Erling...“

Kampf um die Nummer 1 - wird dieser Keeper der neue Schubert-Konkurrent?

----------

Wenn du dir die Partie noch einmal anschauen willst, klicke einfach >>hier<<. Unter der Rubrik „Klassiker aus dem Archiv“ findest du auf der Seite des ZDF außerdem auch ein legendäres Pokalspiel des ungeliebten Reviernachbarn Schalke 04. Die Königsblauen errangen im DFB-Pokalhalbfinale 1984 ein 6:6 gegen die Bayern - Olaf Thon traf dreifach.

Auch, wenn ein wenig nostalgisches Schwärmen manchmal guttut: Die Fans warten sehnlichst auf die Rückkehr des Live-Fußballs in die deutschen Stadien. Bis es soweit ist, könnten allerdings noch einige Wochen vergehen. Die DFL hat gerade erst die Bundesliga-Pause verlängert. Hier alle Infos>>>

Liga-Pause bis Mai oder Juni?

Das DFL-Präsidium beschloss am 24. März, dass es der Mitgliederversammlung am 31. März vorschlagen will, die Pause in der Bundesliga bis zum 30. April auszudehnen. Experten sind sich allerdings einig, dass die DFL anschließend weiter diskutieren wird und der Ball in der Bundsliga noch mindestens bis Ende Mai ruhen wird.

Saisonabbruch?

Einige Virologen glauben, dass bis Jahresende nicht gespielt werden dürfe. Sie finden, dass erst im kommenden Jahr erst wieder der Ball rollen sollte. Ihr Argument: Selbst wenn die Partien vor Geisterkulisse ausgetragen würden, träfen viele Fans sich im privaten Kreis, um die Spiele gemeinsamen zu gucken. Dieses Verhalten würde die erneute Verbreitung des Virus fördern. (the)