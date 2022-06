Borussia Dortmund: Wunderkind zum BVB? Sportdirektor wird deutlich – „Blödsinn“

Diese Worte sind ein heftiger Rückschlag für die Transferbemühungen von Borussia Dortmund! Seit Wochen halten sich Gerüchte, wonach Top-Talent Yusuf Demir in diesem Winter im Ruhrgebiet landen könnte.

Demir ist bei seinem derzeitigen Leih-Klub außen vor. Borussia Dortmund wittert die Chance, zuzuschlagen. Doch jetzt spricht der Boss seines Stammvereins Klartext – und lässt einen BVB-Wechsel in weite Ferne rücken.

Borussia Dortmund: Wird nichts aus dem Demir-Deal?

Im Sommer jubilierte man beim FC Barcelona schon. Gerade hatten die Katalanen den Deal mit Demir und dessen Verein Rapid Wien eingetütet. Der 18-jährige Wiener gilt seit Jahren als Mega-Juwel, wurde schon als größtes österreichisches Talent aller Zeiten verschrien.

Demir spielt in Barcelona bisher keine große Rolle. Foto: dpa

Gemessen an den Erwartungen bekam Barcelona Demir kostengünstig. Für 500.000 Euro lieh man den Flügelflitzer zunächst für ein Jahr aus. Anschließend besteht eine Kaufoption über 10 Millionen Euro.

Doch Demir spielt in Katalonien kaum eine Rolle. Nur sechs (Kurz-)Einsätze stehen in der Liga zu Buche. Wegen der finanziellen Probleme wollte Barcelona die Option nicht mehr ziehen. Daher wurde über einen Abbruch der Leihe und einen möglichen Winter-Wechsel in die Bundesliga spekuliert. Neben dem BVB sollen auch andere Vereine aus Deutschland Interesse zeigen.

Rapid-Sportdirektor Zoki Barisic. Foto: imago images / Eibner Europa

Doch daraus wird nichts! Rapid-Sportdirektor Zoki Barisic erteilt den Gerüchten eine unmissverständliche Absage. „Blödsinn“, wettert Barisic darauf angesprochen. So berichtet es das Newsportal „heute.at“. Rapid sei nicht daran interessiert, Demir in diesem Winter anderweitig zu verleihen.

Überraschende Wende bei BVB-Kandidat Demir bahnt sich an

Nicht entschieden scheint dagegen, ob Demirs Barca-Leihe tatsächlich vorzeitig aufgelöst und der Spieler in diesem Fall zu Rapid zurückkehren könnte. „Im Moment gibt es nichts Neues. Es muss für alle Seiten passen“, erklärte Barisic.

Doch in Barcelona könnte sich eine Wende anbahnen. Nach seinem Sonderurlaub trainiert Demir wieder mit den Profis. Trainer Xavi stellte klar: „Demir ist Teil der Mannschaft. Wir werden sehen, ob er den Verein verlässt oder bleibt. Die Vereinsverantwortlichen verhandeln mit seinen Vertretern.“

Gut möglich also, dass sich Barca und Demir auf einen langfristigen Verbleib einigen. Dann hätte Borussia Dortmund ohnehin keine Chance mehr auf einen Transfer des Juwels. (mh)