Borussia Dortmund: Jetzt ist es offiziell! BVB verkündet Moukoko-Entscheidung

Nach langem Hin und Her ist nun endlich Schluss: Youssoufa Moukoko hat seinen Vertrag bei Borussia Dortmund bis 2026 verlängert. Das gab der Klub am Samstagnachmittag (21. Januar) bekannt.

Borussia Dortmund und Youssoufa Moukoko konnten sich auf ein neues Arbeitspapier einigen. Weil Moukokos Vertrag im kommenden Sommer ausgelaufen wäre, stand der BVB mächtig unter Druck.

Borussia Dortmund verlängert mit Moukoko

Die Erleichterung beim Borussia Dortmund und seinen Fans wird groß sein. Nach wochenlangem Poker ist die Personalie Moukoko pünktlich zum Restart der Bundesliga geklärt. Die Gefahr, dass das Supertalent den BVB im Sommer ablösefrei verlässt, war real.

Das Interesse am BVB-Juwel war durch die starken Leistungen in der Hinrunde und die WM-Nominierung noch einmal gestiegen. Mehrere Top-Klubs, darunter unter anderem der FC Barcelona und der FC Liverpool, lauerten auf ein Schnäppchen. Dieses Horror-Szenario ist nun aber endgültig vom Tisch.

„Youssoufa ist ein außergewöhnlicher Spieler, den wir selbst ausgebildet haben, und in dem wir noch riesiges Entwicklungspotenzial sehen. Ich bin deshalb froh, dass wir Youssoufa noch vor dem Start der für uns so wichtigen zweiten Saisonhälfte davon überzeugen konnten, dass er beim BVB die beste Perspektive hat und sein Weg hier noch lange nicht zu Ende ist“, wird Sportdirektor Sebastian Kehl in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Er betonte: „Uns war es wichtig, die Verhandlungen in dieser Woche abschließen zu können, damit wir alle – und insbesondere auch Youssoufa – in Ruhe und voll fokussiert auf die sportlichen Herausforderungen ins Fußballjahr 2023 starten können.“

Moukoko: „Entscheidung des Herzens“

„Es ist kein Geheimnis, dass ich mich beim BVB wohl fühle. Ich habe in den Nachwuchsteams gespielt, hier meine ersten Schritte im Profifußball gemacht und nun bin ich bereit, auch den nächsten Schritt meiner Entwicklung gemeinsam mit dem Verein zu gehen“, sagt Moukoko.

Weiter erklärt der 18-Jährige: „Ich spüre das Vertrauen des Trainerstabs und habe hier ein Umfeld, in dem ich mich perfekt entwickeln kann. Natürlich hat mich das Interesse anderer Klubs geehrt, aber letztlich ist es eine Entscheidung des Herzens. Die Fans haben mich immer unterstützt, und ich will ihnen und dem Verein auch etwas zurückgeben.“