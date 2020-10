Borussia Dortmund: Rückschlag für BVB-Juwel – ist Moukokos Zeit HIER abgelaufen?

Dortmund. Den 20. November 2020 wird sich Youssoufa Moukoko bereits dick im Kalender markiert haben. Das Sturm-Juwel von Borussia Dortmund feiert an diesem Tag seinen 16. Geburtstag und darf ab dann endlich für die Profis des BVB auflaufen.

Vorher hätte sich das Megatalent von Borussia Dortmund gerne noch auf höchstem europäischen Nachwuchs-Niveau warmgeschossen und für seine ersten Profi-Einsätze empfohlen. Doch daraus wird vorerst nichts.

Borussia Dortmund: Rückschlag für Youssoufa Moukoko – Youth League auf März verschoben

Denn die Uefa hat ihre Youth League aufgrund der Corona-Pandemie und die damit verbundenen Gefahren auf unbestimmte Zeit verschoben. Erst im März 2021 soll es, so die vorsichtige Prognose, losgehen.

BVB-Coach Lucien Favre trainiert mit Mega-Talent Youssoufa Moukoko. Foto: imago images / Kirchner-Media

In der Youth League treten seit ihrer Einführung vor sieben Jahren die U19-Teams gegeneinander an, deren Profi-Vereine am gleichen Abend in der Champions League gegeneinander spielen.

Für die U19 von Borussia Dortmund hätten demnach attraktive Pflichtspiele gegen Lazio Rom (20.10.), Zenit St. Petersburg (28.10.) und den FC Brügge (4.11.) angestanden.

BVB: Youth League wegen Corona-Pandemie verschoben

Doch diese fallen nun vorerst ins Wasser. Zu gefährlich sei es, die Junioren, die zudem nicht wie die Profis regelmäßig getestet werden, durch Europa zu schicken.

Das ist Youssoufa Moukoko:

Am 20. November 2004 in Yaoundé (Kamerun) geboren

Sein Vater holte ihn nach Hamburg, als er 10 Jahre alt war

Dort spielte er zunächst für den FC St. Pauli

Mit 12 wechselte er in die Jugend von Borussia Dortmund

Traf in 56 U17-Bundesliga-Spielen 90 Mal

Spielt nun mit 15 bereits in der U19

Für Youssoufa Moukoko, für den die Spiele auf höchstem Niveau mit mit europaweitem Interesse von besonderer Bedeutung sind, ein Rückschlag.

Lars Ricken, Nachwuchs-Koordinator von Borussia Dortmund, stellt gegenüber den „Ruhr Nachrichten“ enttäuscht klar: „Wir haben uns in diesem Wettbewerb etabliert.“ Das Messen mit internationalen Topklubs, das wichtig für die Weiterentwicklung der Talente sei, „fällt nun erst einmal weg“.

Gleichwohl zeigt Ricken Verständnis. „Es wäre nur schwer vorstellbar gewesen, die Spieler unter diesen Umständen durch Europa reisen zu lassen“, so Ricken gegenüber „RN“.

Uefa reformiert Youth League grundlegend – für Moukoko dann gar kein Thema mehr?

Zugleich nutzt die Uefa die Verschiebung für eine grundlegende Reform der Youth League.

Letztes Jahr durfte Moukoko noch gegen Barcelona und Inter Mailand ran, dieses Jahr fällt die Youth League ins Wasser. Foto: imago images/eu-images

Die 64 qualifizierten Teams (32 CL-Teilnehmer und 32 nicht für die Königsklasse qualifizierte Landesmeister) werden den Sieger künftig in einer einzelnen KO-Phase, in der es jeweils nur noch ein Aufeinandertreffen gibt, ausspielen.

Für Youssoufa Moukoko könnte diese Reform bereits uninteressant sein. Schon in der Rückrunde der aktuellen Champions-League-Saison könnte er für die Profis Borussia Dortmund in der Champions League antreten.

Moukoko ab der Rückrunde der CL-Gruppenphase spielberechtigt

Der BVB startet am 20. Oktober mit dem Auswärtsspiel bei Lazio Rom in die diesjährige CL-Saison. Es folgen das Heimspiel gegen Zenit St. Petersburg (28. Oktober)und das Auswärtsspiel beim FC Brügge (4. November). Ab der Rückrunde der Gruppenphase, die für den BVB am 24. November gegen Brügge startet, könnte Moukoko bereits eingreifen.

Es folgt wohl kein Einsatz mehr in der Youth League. Foto: imago images/Kirchner-Media

BVB bestätigt Nominierung

Als in der vergangenen Woche die Champions-League-Kader bei der UEFA gemeldet wurden, Moukoko noch im Aufgebot. Doch das ist kein Problem, denn als Nachwuchs-Talent kann er jeder Zeit über die sogenannte B-Liste nachgemeldet werden. Das wird der BVB auch tun, wie Sportdirektor Michael Zorc nun verraten hat.

„Wir werden Youssoufa über die B-Liste für die Champions League anmelden“, erklärte dieser gegenüber der „Bild“. Wer dagegen ganz im Kader von Borussia Dortmund fehlt, erfährst du hier >>>