Borussia Dortmund: Nächste Moukoko-Gala! Irre 16 Minuten bei der U19

Hattrick in 16 Minuten: Youssoufa Moukoko.

am 21.09.2020 um 05:57

Youssoufa Moukoko legt wieder los! Das Mega-Talent von Borussia Dortmund darf zwar noch nicht bei den Profis mitwirken.

In der U19 des BVB lieferte er zum Saisonstart aber gleich mal wieder eine Galavorstellung.

Borussia Dortmund: Moukoko mit Galavorstellung in BVB-U19

Die Dortmunder A-Jugend startete gegen Preußen Münster in die neuen Saison der Junioren-Bundesliga. Am Ende stand ein deutliches Ergebnis: Der BVB siegte im fremden Stadion deutlich mit 5:0. Ganze drei Treffer steuerte Youssoufa Moukoko bei – in Form eines irren Hattricks.

+++ Fans zurück im Stadion – DIESE Szene zeigt, wie ernst der BVB die Coronaregeln nimmt +++

Für seine Treffer, die allesamt in der zweiten Halbzeit fielen, benötigte das Ausnahmetalent nur 16 Spielminuten. Die Tore zwei, drei und vier für den BVB erzielte Moukoko zwischen der 55. und der 71. Spielminute.

Youssoufa Moukoko zeigte eine Glanzvorstellung bei der U19 von Borussia Dortmund.

---------------

Das ist Youssoufa Moukoko:

Wechselte mit 11 Jahren in die Jugendabteilung des BVB

Gilt als eines der größten Talente im Fußball

Hält in mehreren Altersklassen den Torrekord

Vertrag bei Borussia Dortmund bis 2022

---------------

Nach dem Spiel zeigte sich U19-Coach Mike Tullberg dennoch nicht vollends zufrieden. Seine Kritik richtete sich aber nicht gegen Moukoko im Speziellen, sondern an das gesamte Team. Dieses war zwar früh in Führung gegangen, hatte aber aus Sicht des Trainers im ersten Durchgang trotzdem nicht gerade überzeugt. „Es fehlte das Tempo. Wir haben nicht schnell genug gespielt, um auf den Außenpositionen Überzahl zu schaffen“, so Tullberg.

---------------

Top-News rund um den BVB:

---------------

Erstmals bei den Profis auflaufen darf Moukoko ab dem 20. November, zumindest theoretisch. Dann feiert der Kamerun-Deutsche seinen 16. Geburtstag und darf offiziell in einem Bundesligaspiel auf dem Platz stehen. Ob Favre direkt auf das Ausnahmetalent zurückgreifen wird, wird sich zeigen. (the)