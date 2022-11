Borussia Dortmund: Was passiert mit Moukoko? Nächster Top-Klub bekundet Interesse

Nach einem durchwachsenen Start in die Saison drehte Youssoufa Moukoko zur Mitte der Hinrunde richtig auf bei Borussia Dortmund. Der Teenager überzeugte auf ganzer Linie und erspielte sich so sogar einen Platz im WM-Kader von Bundestrainer Hansi Flick.

Während der Stürmer momentan auf der Welle des Erfolges reitet, müssen sich die Verantwortlichen von Borussia Dortmund darüber Gedanken machen, wie sie ihr Talent halten wollen. Einfacher dürfte dies durch die WM-Nominierung nicht werden. Nun mischt auch noch ein neuer Klub im Werben um den 17-Jährigen mit.

Borussia Dortmund: Neuer Klub will Moukoko

Im kommenden Sommer läuft der Vertrag von Youssoufa Moukoko bei Borussia Dortmund aus. Noch hat der Teenager das Angebot zur Verlängerung nicht angenommen und kann somit den Klub ohne eine Ablöse verlassen.

Wie das englische Portal „90min“ berichtet, sollen am vergangenen Freitag Scouts von den Tottenham Hotspurs im Stadion in Gladbach gewesen sein, um unter anderem Youssoufa Moukoko zu beobachten. Die Spurs sollen demnach ebenfalls Interesse am deutschen Nationalspieler haben und ihn im kommenden Sommer verpflichten wollen. Neben dem Klub aus England werden in dem Bericht auch noch der FC Barcelona und Real Madrid als Interessenten genannt. In den vergangenen Tagen machten zudem auch Gerüchte über ein Interesse vom FC Liverpool und Manchester City die Runde.

Borussia Dortmund: Was passiert mit Moukoko?

Wenn der BVB-Star am Sonntag (20. November) 18 Jahre alt wird, wollten Sebastian Kehl und Co. laut mehreren Medienberichten eigentlich die nächsten Schritte in Richtung einer Vertragsverlängerung einleiten. Dies wird jetzt durch die WM-Teilnahme jedoch nichts.

Mehr News:

Zuletzt verriet der Teenager in einem Interview mit „Sport1“: „Ich bin hier seit sieben Jahren. Ich habe das Vertrauen von Edin und kenne das Umfeld sehr gut. Ich fühle mich wirklich wohl hier“. Viele Fans werteten das als ein Anzeichen auf eine Vertragsverlängerung des Stürmers.