Borussia Dortmund: BVB-Fans sind geschockt! Wunderkind Moukoko schlimm verletzt?

Dortmund. Die Fans von Borussia Dortmund waren geschockt.

BVB-Wunderkind Youssoufa Moukoko veröffentlichte bei Instagram zuletzt in seinen Stories ein Spiegel-Selfie eines jungen Mannes auf Krücken. Über dem Foto stand: „Progress! Come back stronger“ (auf Deutsch: „Fortschritt! Ich komme stärker wieder zurück“). Die Anhänger von Borussia Dortmund zuckten bei diesem Anblick zusammen.

Borussia Dortmund: Sorge um Moukoko

Hatte das womöglich größte Talent in der BVB-Jugend sich etwa in der Corona-Pause schwer verletzt? Keineswegs! Gleich die nächste Story bescherte den Fans von Borussia Dortmund die Auflösung.

Bei dem jungen Mann handelte es sich nicht um Youssoufa Moukoko, sondern um Marvin Mainoo-Boakye, den Techniktrainer im Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Dortmund. In der zweiten Story sahen die Fans, wie Mainoo-Boakye in den eigenen vier Wänden schon wieder fleißig trainiert.

„Damit ich schon bald einen Körper wie du habe, Youssoufa“, scherzt der Jugendtrainer von Borussia Dortmund. BVB-Juwel Moukoko reagiert mit einem lachenden Smiley: „Niemals!“

Youssoufa Moukoko beim BVB

Seit Jahren glänzt Youssoufa Moukoko in den Nachwuchsteams von Borussia Dortmund. In den Fokus der Öffentlichkeit geriet der Stürmer zu Beginn der Saison 2017/18, als er im Alter von gerade mal zwölf Jahren schon in der U17-Bundesliga alles in Grund und Boden ballerte. In 28 Partien gelangen ihm 40 Treffer. Am Ende feierte er mit der U17 des BVB die deutsche B-Junioren-Meisterschaft.

Nur ein Jahr später setzt Moukoko einen drauf, als er in 28 Spielen 50 Mal traf. Im Finale um die deutsche Meisterschaft musste die U17 von Borussia Dortmund sich diesmal allerdings dem 1. FC Köln mit 2:3 geschlagen geben.

Seit dieser Saison gehört Moukoko trotz seiner erst 15 Jahre schon zur U19 des BVB und bricht dort weiterhin alle Rekord. In 20 Ligaspielen erzielte er schon 34 Treffer und knackte die ewige Bestmarke von Haluk Türkeri, dem in der Spielzeit 2004/05 für den VfL Bochum 33 Treffer gelungen waren.

Corona-Krise verhindert Moukokos Trainings-Debüt bei den Profis

Ursprünglich hatten die Verantwortlichen bei Borussia Dortmund geplant, Moukoko in der aktuellen Länderspielpause erstmals mit den Profis mittrainieren zu lassen. Die Corona-Krise warf diese Pläne allerdings über den Haufen. (dhe)