Borussia Dortmund: Moukoko-Knall? Plötzlich ist Bayern München dran

Das werden die Fans von Borussia Dortmund überhaupt nicht gerne hören: Der FC Bayern München soll ein Auge auf Youssoufa Moukoko geworfen haben. Der Rekordmeister soll darüber nachdenken, den 19-Jährigen im kommenden Sommer an die Isar zu locken.

Laut einem Bericht aus Spanien steht Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund auf der Liste von FC Bayern München. Demnach sei der BVB-Rivale bereit, eine horrende Summe für den deutschen Nationalspieler zu bezahlen.

BVB-Juwel Moukoko bei Bayern München auf dem Zettel?

Mit gerade einmal 16 Jahren feierte Youssoufa Moukoko sein Debüt für Borussia Dortmund in der Bundesliga. Er galt lange Zeit als Wunderkind, den richtig großen Durchbruch hat er bislang nicht geschafft.

Was man aber nicht vergessen darf: Moukoko ist gerade einmal 19 Jahre alt, hat aber schon 86 Profi-Spiele, einen DFB-Pokal-Titel und eine WM-Teilnahme auf dem Buckel. Zuletzt warfen ihn immer wieder Verletzungen aus der Bahn, gegen Darmstadt konnte er mit einem Treffer aber sein Comeback feiern.

Bietet Bayern DIESE Summe?

Moukoko bleibt eines der größten Talente in Deutschland – und das beobachten die großen Vereine in Europa ganz genau. Laut dem spanischen Portal „fichajes.net“ denkt der FC Bayern München jetzt über eine Verpflichtung des 19-Jährigen nach. Demnach spiele Moukoko in den Planungen für die kommende Saison eine Rolle. Man sei dem Bericht sogar bereit, stolze 30 Millionen Euro für das BVB-Juwel auf den Tisch zu legen.

Der 19-Jährige steht vor einer wegweisenden Rückserie. Moukoko soll beim BVB endlich den nächsten Schritt in seiner Karriere machen, will selbst einfach mehr Spielzeit. Die muss er sich erarbeiten, sonst wird ein Abgang im Sommer wahrscheinlicher. Sein Vertrag bei Borussia Dortmund läuft noch bis 2026.