Borussia Dortmund: Moukoko-Seitenhieb gegen Terzic? Diese Aussagen sind eindeutig

Bei Borussia Dortmund nur auf der Bank, für die deutsche U21-Nationalmannschaft ist er Goldwert: Youssoufa Moukoko zeigt immer wieder, welch ein großes Potenzial in ihm steckt. Im BVB-Trikot gelingt ihm das aber noch zu selten.

Der Grund dafür sind unter anderem die geringeren Einsatzzeiten, die er von BVB-Cheftrainer Edin Terzic erhält. Nun richtete Moukoko deutliche Worte, die definitiv an seinem BVB-Coach gerichtet sind.

Borussia Dortmund: Moukoko-Seitenhieb gegen Terzic?

In wenigen Monaten steht die Heim-EM 2024 in Deutschland statt. Dafür macht sich Youssoufa Moukoko weiterhin große Hoffnungen, auch wenn er bei Borussia Dortmund kaum Einsätze bekommt. Denn für die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft der Stürmer nach Belieben.

„Jeder, der mal bei der A-Nationalmannschaft war, hat das im Hinterkopf“, sagte Moukoko nach dem 4:1-Erfolg des DFB-Nachwuchses in der EM-Qualifikation gegen Estland. Zwölf Tore hat Moukoko in zehn Spielen im Dress der U21 schon erzielt.

Einen Grund dafür hat er auch schon. „Ich mache hier immer die Tore, weil ich volle 90 Minuten bekomme. Das tut mir sehr gut, den Rhythmus zu bekommen. Ich freue mich jedes Mal, hierhin zukommen, man hat immer ein Lächeln hier“, betonte der 18-Jährige. Ist da ein kleiner Seitenhieb in Richtung Edin Terzic dabei?

Kaum Einsatzzeiten beim BVB

Denn bei Borussia Dortmund startete Moukoko in dieser Saison in nur einem Spiel und das war im DFB-Pokal gegen die TSG Hoffenheim (1:0). Ansonsten wird das Top-Talent meist nur eingewechselt, hat gegen Niclas Füllkrug und Sebastien Haller nur das Nachsehen. In elf Partien gelangen ihm zwei Tore bei 240 Minuten Spielzeit.

Ob die Ansage in Richtung Terzic ankommen wird? Moukoko will und braucht die Spielzeit. In den vergangenen Monaten vermehrten sich nämlich die Gerüchte über einen Abgang des Stürmers. Es gibt nicht wenige, die damit rechnen, dass der Angreifer im kommenden Sommer den Verein verlässt, wenn die Einsatzzeiten weiterhin so mau bleiben.