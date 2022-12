Youssoufa Moukoko: Für Vertragsverlängerung – Terzic macht dem BVB-Juwel DIESES Angebot

In den letzten Wochen und Monaten war Youssoufa Moukoko ein bestimmendes Thema bei Borussia Dortmund. Der Vertrag der Supertalents läuft im kommenden Sommer aus und der 18-Jährige hat das Angebot zur Verlängerung des Arbeitspapiers des Klubs noch nicht angenommen.

Nun hat sich Trainer Edin Terzic zu den Verhandlungen mit dem Stürmer geäußert und Youssoufa Moukoko dabei ein Angebot gemacht.

Youssoufa Moukoko: Terzic spricht über Moukoko

Vor kurzem hat sich das BVB-Juwel selbst zu einer möglichen Vertragsverlängerung geäußert. „Ich will mich weiterentwickeln und ohne Spiele kann ich mich halt nicht weiterentwickeln“, meinte Moukoko. Der Stürmer will auf keinen Fall riskieren, dass seine Entwicklung wieder ins Stocken gerät.

In einem Interview mit der „Sport Bild“ hat sich BVB-Trainer Edin Terzic zu der Vertragssituation des Talents geäußert. „Er hat sich klar geäußert, dass es für ihn um die Perspektive geht. Und welcher Trainer wehrt sich gegen gute Leistung? Die hat er im Training und im Spiel gezeigt“, meint der 40-Jährige.

Youssoufa Moukoko: Terzic mit Angebot an BVB-Star

Dabei hat Edin Terzic mehr als deutlich betont, dass eine Verlängerung von Moukokos Arbeitspapieres nicht an ihm als Coach scheitern wird. „Ich glaube, dass es an vielen Faktoren liegt, aber er kann sich in unserer Mannschaft alles durch Leistung erarbeiten. Wenn Youssoufa unserer Erwartungshaltung gerecht wird, wird er auch auf dem Platz stehen und spielen“. Diese Worte dürfte der 18-jährige gerne hören. Wenn der Trainer seinen Standpunkt auch in den persönlichen Gesprächen mit seinem Juwel deutlich macht, dürfte eine Verlängerung nur eine Frage der Zeit sein.

Mehr News:

In der aktuellen Saison kommt Youssoufa Moukoko auf 22 Spiele. In diesen gelangen ihm sechs Tore und sechs Vorlagen. Seine guten Leistungen für seinen Klub haben dem 18-Jährigen sogar einen Platz im WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft beschert. Nach seinem Profi-Debüt im Test gegen den Oman sammelte das Sturm-Juwel auch ein paar WM-Minuten bei der 1:2-Niederlage gegen Japan.