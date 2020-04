Borussia Dortmund: Bundesliga-Debüt für Moukoko im November? BVB-Wunderkind freut sich auf etwas ganz anderes

Dortmund. Bei Borussia Dortmund fiebern viele Fans bereits dem 20. November entgegen. An jenem Tag wird Youssoufa Moukoko 16 Jahre alt. Heißt: Das BVB-Wunderkind dürfte dann theoretisch für die Profis auflaufen.

In den B- und A-Jugend-Teams von Borussia Dortmund brach Moukoko in den vergangenen Jahren sämtliche Rekorde. Nun wollen die BVB-Fans das Stürmertalent nur zu gerne so schnell es geht in der Profimannschaft sehen.

Borussia Dortmund: Moukoko im Fan-Interview

Bei Instagram stand Moukoko seinen Fans in dieser Woche mal wieder Rede und Antwort. Viele Fragen bezogen sich auf den magischen Tag im November. „Wirst du schon ab November in der Bundesliga spielen“, fragte ein Fan.

Moukoko: „Daran denke ich erst mal nicht. Ich will wieder trainieren. Das vermisse ich so sehr.“

Der nächste Fan fragte, wie sein Training in der Corona-Krise aussieht. „Wir haben einen genauen Trainingsplan“, erklärt Moukoko: „Ich laufe so viel, dass ich bald zum Marathonläufer werde.“

Jeden Tag dreht Moukoko fleißig seine Runden. „Außer dienstags“, so der 15-Jährige. Da darf sein Körper regenerieren.

--------------

BVB-Top-News:

--------------

Moukoko freut sich auf Ramadan

Bevor Moukoko demnächst wieder auf den Fußballplatz zurückkehrt, freut der BVB-Stürmer sich allerdings auf etwas ganz anderes. Am Donnerstag beginnt der Fastenmonat Ramadan – für den gläubigen Moukoko ein großes Highlight.

Am Wochenende des 23./24. Mai endet der Fastenmonat mit dem Zuckerfest. Ob dann auch schon wieder in der Bundesliga der Ball rollt?

Am Donnerstag beraten die DFL und die 36 Vereine der 1. und 2. Bundesliga sich auf einer Sitzung. Dort soll der Masterplan ausgehandelt werden, den die DFL der Politik vorlegt. Eine Woche später beginnen in Berlin finale Gespräche mit der Bundesregierung, in denen es darum geht, ob und wann die Bundesliga weitergehen kann.

Zunächst hatten sich die Anzeichen verdichtet, dass die Saison womöglich bereits am 9. Mai fortgesetzt wird. Mittlerweile werden kritische Stimmen laut, wonach der Bundesliga-Start sich wohl noch um die eine oder andere Woche verzögern könnte. (dhe)