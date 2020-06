Borussia Dortmund: BVB-Juwel Moukoko mit klarer Ansage: „Nächstes Jahr werde ich...“

Rilind Hetemi und Youssoufa Moukoko dürfen mit der U19 von Borussia Dortmund in dieser Saison nicht mehr ran.

Auch das größte Juwel im Nachwuchs bei Borussia Dortmund macht in der Corona-Krise eine schwierige Zeit durch.

Bei Instagram hat Youssoufa Moukoko seinen Fans zum Ausdruck gebracht, wie traurig der Stürmer aus der U19 von Borussia Dortmund über den Saison-Abbruch in den Jugend-Meisterschaften ist.

Borussia Dortmund: Moukoko wegen Saison-Abbruchs enttäuscht

„Schade, dass die Saison abgebrochen wurde“, schreibt Moukoko und lädt eine Galerie mit den schönsten Fotos dieser Spielzeit hoch: „Aber ich nehme natürlich die Torjägerkanone mit.“

Mit 34 Treffern in nur 20 Spielen wurde Moukoko nicht nur Torschützenkönig der A-Junioren-Bundesliga West. Das Wunderkind von Borussia Dortmund brach gleichzeitig den bisherigen Rekord von Haluk Türkeri, der in der Saison 2004/05 für den VfL Bochum 33 Treffer erzielt hatte – in 26 Spielen.

„Nächstes Jahr werde ich stärker zurückkommen“

„Ein Dank an meine Mannschaft, die es mir ermöglicht hat, den Rekord zu knacken“, schreibt Moukoko: „34 Tore! Noch mehr wären dazugekommen. Schade, dass wir einfach nicht bis zum Ende gespielt haben.“

Das BVB-Juwel weiter: „Jedem einzelnen, der den Verein verlassen wird, wünsche ich nur das Beste für die Zukunft. Und ich hoffe, dass ihr weiterhin so erfolgreich seid und Spaß habt, Männer! Vielen Dank an alle, die mich unterstützt haben. Nächstes Jahr werde ich noch noch stärker zurückkommen 20/21 wird der Hammer!“

Moukoko bald in der Bundesliga?

Am 20. November wird Moukoko 16 Jahre alt. Dann darf das Ausnahmetalent von Borussia Dortmund laut der neuen Statuten bei den Profis mitspielen. Manch ein Fan wünscht sich daher insgeheim, dass Moukoko in der kommenden Saison sein Bundesliga-Debüt gibt.

Doch beim BVB wollen die Verantwortlichen mit dem Stürmer-Juwel behutsam umgehen. Langsam und vorsichtig soll Moukoko an den Profi-Spielbetrieb herangeführt werden. Bei einem Blick in den Kader wird schnell deutlich, dass Borussia Dortmund nicht um jeden Preis einen neuen Mittelstürmer braucht. Mit Erling Haaland haben die Schwarzgelben einen hochtalentierten Angreifer in den eigenen Reihen. (dhe)