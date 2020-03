Borussia Dortmund: Moukoko-Alarm! U19-Coach wird deutlich: „Das geht nicht!“

Dortmund. Der Hype um Youssoufa Moukoko nimmt kein Ende. Das Wunderkind von Borussia Dortmund sorgt immer wieder für Wirbel – nicht nur auf dem Fußballplatz.

Die irre Torquote, die DFB-Rückkehr des 15-Jährigen und das Bestreben von Borussia Dortmund, für ihn das Bundesliga-Einstiegsalter zu senken, sorgten jüngst erneut für Schlagzeilen. Youssoufa Moukoko scheint noch immer ziemlich gelassen mit dem Hype um seine Person umzugehen – andere machen sich dagegen deutlich mehr Sorgen.

Borussia Dortmund: Sorge um Moukoko? Hype um BVB-Juwel nimmt kein Ende

Zum Beispiel Guido Streichsbier. Der Trainer der deutschen U19-Nationalmannschaft mahnt jetzt gegenüber „Bild“, den Rucksack für Moukoko „so leicht wie möglich zu halten“. Der 50-Jährige erinnert an ein Negativ-Beispiel aus der Vergangenheit und wählt deutliche Worte: „Wir müssen aufpassen, dass es sich bei Youssoufa nicht so entwickelt wie einst bei Fiete Arp.“

„Bei Fiete wurde die Erwartungshaltung bundesweit so schnell so groß, dass ein gerade 17-Jähriger den HSV plötzlich alleine tragen sollte“, erinnert sich Streichsbier. „Das geht nicht – und da sind wir alle gefordert.“

Ein indirekter Vorwurf an den Hamburger SV, Fiete Arp verheizt zu haben. Mit 20 Jahren spielt das Supertalent heute (auch durch Verletzungspech) im Drittliga-Team von Bayern München, ist beim Rekordmeister noch ohne Bundesliga-Minute. Auch sein letzter Einsatz mit Adler auf der Brust liegt bereits ein Jahr zurück.

Streichsbier ist jedoch guter Dinge, dass es bei Youssoufa Moukoko anders läuft. Auch, weil Borussia Dortmund in seinen Augen das richtige Maß gefunden hat. „Der BVB hat in den vergangenen Jahren ein sehr gutes Gespür für Youssoufa bewiesen, hat ihn trotz aller Umstände gemeinsam mit seiner Familie und seinem Berater sehr behütet aufgebaut“, lobt der U19-DFB-Trainer in „Bild“.

Und weiter: „Lars Ricken, heutiger Nachwuchsleiter beim BVB, hat einen solch steilen und frühen Karrierestart selber durchgemacht. Er weiß, wie es ist, als junger Spieler quasi hochgeschossen zu werden – und danach auch mal eine Leistung-Delle zu durchlaufen. Michael Zorc ist ein Kind der Bundesliga, hat schon unzählige Teenager zu Profis gemacht. Und Lucien Favre ist einfach extrem erfahren. Youssoufa ist gut aufgehoben und total klar.“