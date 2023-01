Borussia Dortmund: Entscheidung bei Moukoko gefallen? Bericht lässt BVB-Fans hoffen

Erlösende Nachricht für die Fans von Borussia Dortmund? Nach zahlreichen Spekulationen über einen Abgang von Youssoufa Moukoko soll der 18-Jährige jetzt vor einer Vertragsverlängerung beim BVB stehen.

Laut einem Bericht von Sky habe es in den Verhandlungen einen Durchbruch gegeben. Borussia Dortmund stehe demnach kurz davor den Vertrag mit Youssoufa Moukoko zu verlängern.

Borussia Dortmund: Entscheidung bei Moukoko bahnt sich an

Über Youssoufa Moukoko wurde in den vergangenen Wochen und Monaten viel geschrieben. Zwischenzeitlich sah es danach aus, als würden sich der BVB und Moukoko nicht einig werden. Doch jetzt folgt die Wende. Sky berichtet von einem „Durchbruch“ in den Verhandlungen.

Demnach haben sich die Moukoko-Seite und Dortmund im Trainingslager in Marbella entscheidend angenähert. Berater Patrick Williams ist in dieser Woche nach Spanien gereist, um mit den Verantwortlichen des BVB zu sprechen – offenbar mit Erfolg.

DAS soll Moukoko verdienen

Zwischen Borussia Dortmund und dem Mega-Juwel soll eine grundsätzliche Einigung bestehen. Laut Sky soll Moukoko einen Vertrag über vier Jahre unterschreiben und ein Grundgehalt von drei Millionen Euro pro Jahr kassieren. Mit Boni könne diese Summe auf fünf Millionen Euro ansteigen. Zusätzlich soll Moukoko einen Unterschriftsbonus von zehn Millionen Euro erhalten.

In trockenen Tüchern ist der Deal aber noch nicht. Es seien noch einige Details zu klären. Grundsätzlich darf sich der BVB aber wieder größere Hoffnung machen, dass das Top-Talent weiter in den eigenen Reihen bleibt.

Das könnte dich auch interessieren:

In den vergangenen Wochen und Monaten war heftig über die Zukunft von Moukoko spekuliert worden. Chelsea, der FC Barcelona und Co. sollen mit dem großen Geld gelockt haben. Offenbar will der 18-Jährige seine junge Karriere aber zunächst bei Borussia Dortmund fortsetzen