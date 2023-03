Borussia Dortmund: Vertrag läuft aus – erhält der BVB bei IHM den Zuschlag?

Wenn im kommenden Sommer das Transferfenster öffnet, dann wird sich auch Borussia Dortmund wieder auf der Suche nach Verstärkungen machen. Schließlich wird es einige Abgänge auf allen Positionen geben.

So könnte unter anderem auch Leistungsträger Jude Bellingham Borussia Dortmund verlassen. Für den BVB-Star müsste schnell ein Ersatz her und den scheinen die Schwarzgelben wohl in der Premier League gefunden zu haben.

Borussia Dortmund: Vertrag läuft aus

Zwar erwartet Borussia Dortmund bei einem Bellingham-Abgang eine monströse Ablösesumme, es wird über 150 Millionen Euro spekuliert, dennoch schauen sich die Bosse auch nach ablösefreien Spielern um. Einer davon ist Youri Tielemans von Leicester City.

Dem Portal „footballtransfers.com“ nach sollen sich die Schwarzgelben im Rennen um den belgischen Nationalspieler, dessen Vertrag im Sommer endet, in der Pole Position befinden. Denn neben dem BVB sind auch noch Manchester United und der FC Arsenal sehr an Tielemans interessiert.

In Dortmund winken dem Mittelfeldspieler regelmäßige Einsätze, höchstwahrscheinlich auch in der Champions League. Das alles könnte letztlich den Ausschlag geben, weshalb sich der 25-Jährige für einen Wechsel in die Bundesliga entscheiden dürfte.

BVB in der Pole Position

Doch bevor eine finale Entscheidung bei Borussia Dortmund getroffen wird, werden die Bosse sicherlich noch die laufende Saison bei Tielemans abwarten. Bei Leicester City ist der Belgier eigentlich gesetzt, erholt sich aber aktuell von einer Knöchelverletzung, die ihn noch einige Wochen außer Gefecht setzen wird.

Youri Tielemans soll aktuell einen Wechsel zum BVB bevorzugen. Foto: IMAGO / Sportimage

Seit 2019 ist Tielemans beim englischen Meister von 2015/16 und absolvierte seitdem 187 Pflichtspiele. Dabei gelangen ihm 28 Tore, 26 weitere bereitete der Mittelfeldspieler vor. Leicester würde gerne den Vertrag mit dem begehrten belgischen Nationalspieler verlängern, doch Tielemans selbst möchte wohl den nächsten Schritt seiner Karriere gehen.

Ob dieser Schritt der BVB sein wird, zeigt sich dann wohl noch vor dem Sommer. Eine Entscheidung dürfte dann vor dem Saisonende fallen.