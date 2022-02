Borussia Dortmund: Nächste Superstars? BVB-Bosse nehmen gleich zwei Youngsters ins Visier

Kaum ein Bundesliga-Verein hat in der Vergangenheit so ein glückliches Händchen bei jungen Talenten bewiesen wie Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund ist für viele Youngster das Sprungbrett zur großen Karriere im Profi-Fußball. Und anscheinend haben die BVB-Bosse schon die nächsten Juwelen im Visier.

Borussia Dortmund als Sprungbrett für aufsteigende Talente

Robert Lewandowski, Jadon Sancho und Pierre Emerick Aubameyang – sie alle haben etwas gemeinsam. Diese Spieler kamen als hoffnungsvolle Talente zum BVB und verließen den Klub als gefeierte Superstars.

Bastelt Michael Zorc von Borussia Dortmund bereits an dem nächsten Transfer? Foto: IMAGO / Kirchner-Media

Aktuell ist Jude Bellingham der aufsteigende Stern bei den Schwarzgelben. Der 18-Jährige entwickelt sich in den letzten Monaten zum Leistungsträger. Doch wohlmöglich könnten im Sommer schon die nächsten ungeschliffenen Rohdiamanten in Dortmund eintreffen.

Borussia Dortmund: BVB-Bosse statten diesen zwei Youngsters einen Besuch ab

Wie die portugiesische Sportzeitung „A Bola“ berichtet, waren BVB-Spielbeobachter am Samstag in Lissabon. Das Ziel ihrer Dienstreise in Portugal: Zwei Talente von Sporting Lissabon. Erst sollen sich die Scouts das Spiel der zweiten Mannschaft gegen den FC Amora und dann die Partie von Sportings U17 gegen Belenenses Lissabon angesehen haben.

Ganz genau hingesehen sollen sie bei den beiden 16-jährigen Youngsters Dário Essugo und Rodrigo Ribeiro. Essugo zählt zu den größten Talenten von Sporting. Er spielt im zentralen Mittelfeld und durfte sich bereits über zwei Profi-Einsätze freuen. Zuletzt sogar auf Champions-League-Niveau gegen Ajax Amsterdam (2:4).

Borussia Dortmund: Kein günstiges Unterfangen

Ribeiro gehört zum Kader der portugiesischen U17. Der Stürmer wartet bislang noch auf einen Profi-Einsatz. Für die U23 kommt er bislang auf sechs Spiele und traf zwei Mal.

Sollte der BVB bei den beiden Nachwuchsspielern zuschlagen wollen, dann könnte das nicht günstig werden. Beide sind noch langfristig per Vertrag an ihren Ausbildungsklub gebunden. Über ein konkretes Angebot von Borussia Dortmund ist bislang nichts bekannt. (cg)