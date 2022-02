Borussia Dortmund: Ex-BVB-Talent schon abgeschrieben – erfüllt er den Fans jetzt noch diesen großen Traum?

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Gelingt diesem ehemaligen Spieler von Borussia Dortmund im Herbst seiner Karriere etwa doch noch mal ein großer Erfolg?

Yasin Öztekin wuchs in Dortmund auf und schloss sich im Alter von neun Jahren dem BVB an. Bei Borussia Dortmund durchlief er sämtliche Jugendteams und wurde 2005 in die Zweitvertretung von Borussia Dortmund aufgenommen. In der Saison 2008/09 durfte er für die Profis der Schwarzgelben sogar in zwei Pflichtspielen ran.

Borussia Dortmund: Ex-BVB-Spieler in der Türkei

2011 wechselte Öztekin in die Türkei zu Genclerbirligi. Nach Stationen bei Trabzonspor und Kayseri Erciyespor landete er 2014 bei Galatasaray, wo er vier erfolgreiche Jahre erlebte.

Danach versuchte der ehemalige Spieler von Borussia Dortmund sein Glück bei den Erstligisten Göztepe und Sivasspor – ohne größeren Erfolg. In den beiden vergangenen Saisons kam er in Türkeis Fußball-Oberhaus auf keine einzige Torbeteiligung.

Bei Borussia Dortmund hatte Yasin Öztekin einst die Jugendmannschaften durchlaufen. Foto: imago/Dünhölter SportPresseFoto

Einst bei Borussia Dortmund - jetzt bei Samsunspor

Und so wechselte der frühere Spieler des BVB im vergangenen Jahr zu Samsunspor. Im Alter von 34 Jahren würde er seine Karriere bei dem Zweitligisten locker ausklingen lassen, meinte womöglich manch ein Fan. Doch Öztekin dreht bei Samsunspor noch mal richtig auf.

---------------------

Yasin Öztekin - seine Stationen:

1996 - 2011: Borussia Dortmund

2011 - 2012: Genclerbirligi

2012 - 2013: Trabzonspor

2013 - 2014: Erciyesspor

2014 - 2018: Galatasaray

2018 - 2020: Göztepe

2020 - 2021: Sivaspor

seit 2021: Samsunspor

---------------------

In bislang 19 Saisonspielen kommt der ehemalige Angreifer von Borussia Dortmund auf 13 Torbeteiligungen (9 Tore, 4 Vorlagen). Zu Beginn der Rückrunde liegt er mit dem Club auf dem 7. Platz – nur drei Punkte hinter den Vereinen auf den Plätzen 4, 5 und 6.

In der zweiten türkischen Liga steigen die ersten beiden Vereine direkt in die Süper Lig auf. Die Teams auf den Rängen 3 bis 6 spielen in Playoffs die beiden weiteren Aufsteiger aus.

---------------------

Mehr zu Borussia Dortmund:

---------------------

Ex-BVB-Talent vor Aufstieg?

Heißt für Öztekin und Samsunspor: Der Aufstieg in die 1. Liga ist in dieser Saison definitiv möglich. Für die Fans von Samsunspor würde dadurch ein großer Traum in Erfüllung gehen. Von 1992 bis 2006 spielte Samsunspor stets in der 1. Liga. Anschließend folgte eine sportliche und finanzielle Talfahrt, die im Abstieg in die 3. Liga gipfelte.

Vor zwei Jahren stieg Samsunspor wieder in die 2. Liga auf. Und jetzt darf der Verein auch dank eines ehemaligen Spielers von Borussia Dortmund von der Rückkehr in Liga 1 träumen. (dhe)