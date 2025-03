Borussia Dortmund: Herbe Enttäuschung! Für einen BVB-Star kommt es immer bitterer

Borussia Dortmund startet mit einem ganz wichtigen Sieg in den Endspurt der Saison! Schwarz-Gelb gewinnt gegen Mainz 05 (3:1) und kann sich doch noch Hoffnungen auf eine Qualifikation zum internationalen Geschäft machen.

Während viele BVB-Stars einen Sahnetag erwischt und eine starke Leistung gezeigt haben, fiel einer (erneut) ab: Yan Couto. Für den Brasilianer, der erst vor der Saison zu Borussia Dortmund gewechselt ist, bleibt es eine Seuchensaison.

Borussia Dortmund: Couto mit nächstem schwachen Spiel

Couto kam mit einer bombastischen Saison beim FC Girona und vielen Vorschusslorbeeren zum BVB. Doch von seiner Form aus der letzten Saison ist der Rechtsverteidiger in dieser Spielzeit weit entfernt. Zu Beginn seiner Zeit in Deutschland wurde er von einer Muskelverletzung ausgebremst, seither ist er auf der Suche nach seiner Form.

In den vergangenen Wochen rotierte der 22-Jährige immer wieder zwischen Bankplatz und Startelf. Gegen Mainz durfte er mal wieder von Beginn an, nachdem er in Leipzig (0:2) 90 Minuten auf der Bank gesessen hatte. Doch wieder einmal musste man feststellen, dass Couto einer der wenigen Akteure war, der keine wirklich gute Leistung gezeigt hat.

Viele einfache Ballverluste, schlampige Ballannahmen und eine ausbaufähige Zweikampfführung – Couto zeigt noch nicht das, was der BVB sich bei seiner Verpflichtung von ihm erhofft hatte. Bis dato ist es eine Saison zum Vergessen für den Südamerikaner.

Couto wird in Freiburg fehlen

Nach nur 62. Minuten war Coutos Arbeitstag gegen Mainz beendet. BVB-Coach Niko Kovac nahm den Verteidiger gelb vorbelastet vom Platz und brachte Daniel Svensson. Mit diesem Auftritt konnte er keine Pluspunkte für sich sammeln. Dazu wird er auch beim nächsten Auswärtsspiel in Freiburg (Samstag, 5. April, 15.30 Uhr) nicht überzeugen können.

Aufgrund seiner fünften gelben Karte, die sich Couto in der 45. Minute abgeholt hatte, wird er dem BVB in Freiburg nicht zur Verfügung stehen. 18 Mal kam Couto in der Bundesliga bisher zum Einsatz, magere siebenmal stand er in der Startelf – seine Debütsaison bei Schwarz-Gelb wird er sich ganz anders vorgestellt haben.