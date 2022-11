Borussia Dortmund darf sich freuen: Doppelte Millionen-Einnahmen für den BVB

Auch in der WM-Pause darf sich Borussia Dortmund über Millionen-Einnahmen freuen.

Zum einen bekommt Borussia Dortmund für die abgestellten Spieler zur Weltmeisterschaft in Katar mehrere Millionen – und auch noch wegen der bevorstehenden Asienreise des BVB werden die Kassen klingeln.

Borussia Dortmund darf sich freuen

Es ist eine ungewohnte Ruhepause für die Profis von Borussia Dortmund, aber auch für alle Fans. Mitten in der Saison findet die Weltmeisterschaft in Katar statt und mit dabei sind auch zahlreiche BVB-Stars.

Gleich elf Spieler nehmen am Wüsten-Turnier mit ihren Nationalmannschaften statt: Für das DFB-Team wurden Karim Adeyemi, Julian Brandt, Youssoufa Moukoko, Nico Schlotterbeck und Niklas Süle von Bundestrainer Hansi Flick berufen. Außerdem reisen auch Gregor Kobel (Schweiz), Thorgan Hazard und Thomas Meunier (beide Belgien), Gio Reyna (USA), Raphael Guerreiro (Portugal) und Jude Bellingham (England) nach Katar.

Von der FIFA gibt es bei solchen Großturnieren immer zusätzliche Einnahmen für die Vereine. Insgesamt hat der Weltverband 215 Millionen Euro für die Klubs bereitgestellt, deren Spieler am Turnier teilnehmen. Somit würde der BVB 10.300 Euro für jeden Tag bekommen, an dem ein Borusse an dem Turnier teilnimmt. Laut einer Berechnung der Informationsplattform „ispo.com“, wird der BVB von der FIFA Abstellungsprämien für die Endrunde in Höhe von rund 2,6 Millionen Euro kassieren.

Borussia Dortmund: Auch für Asienreise gibt es Geld

Für die Profis von Borussia Dortmund, die nicht bei der WM dabei sind, gibt es eine kurze Pause und dann geht es auf eine PR-Tour nach Asien. Unter den BVB-Stars befinden sich auch der verletzte Kapitän Marco Reus und Mats Hummels. Beide hatten sich noch Hoffnung auf die Weltmeisterschaft gemacht – doch Verletzungen (Reus) oder die fehlende Berücksichtigung durch Bundestrainer Hansi Flick (Hummels) machten ihnen einen Strich durch die Rechnung.

25 Spieler, davon auch einige aus der U23 und U19 des BVB, werden schon ab dem 21. November zur großen Südostasien-Reise aufbrechen. Dann stehen Freundschaftsspiele gegen die Lion City Sailors (24.11.), die Johor Southern Tigers (28.11.) und die vietnamesische Nationalmannschaft (30.11.) an.

Für den Marketing-Trip nach Asien kassieren die Schwarz-Gelben nach „Bild“-Informationen 2,5 Millionen Euro. Mit den Abstellungsprämien der FIFA wären das 5,1 Millionen Euro. Einnahmen, die der BVB für die Transferphase im Winter sicherlich gut gebrauchen kann.