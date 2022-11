Borussia Dortmund: Erster WM-Fahrer fix! ER darf mit nach Katar reisen

In wenigen Tagen beginnt die WM 2022 in Katar. Während Bundestrainer Hansi Flick noch ein wenig mit seiner Kader-Nominierung wartet, legen andere Nationaltrainer vor. Dabei dürfen sich auch einige Akteure von Borussia Dortmund durchaus Hoffnungen machen im Wüstenstaat zu WM-Teilnehmern zu werden.

Nun wurde der erste Spieler von Borussia Dortmund bekannt, der sein Ticket für die WM 2022 bekommen hat. Die Rede ist von Torhüter Gregor Kobel.

Borussia Dortmund: Kobel in Katar dabei

Wie der Fußballverband der Schweiz bekanntgegeben hat, wird Gregor Kobel von Borussia Dortmund mit zur Weltmeisterschaft nach Katar fliegen. Der Torhüter der Borussia ist demnach einer der 26 Glücklichen, die sich im Wüstenstaat auf höchster Fußballbühne präsentieren dürfen. Neben dem Schlussmann des BVB stehen auch Yann Sommer aus Gladbach und Jonas Omlin von HSC Montepellier im Kader von Murat Yakin.

Gregor Kobel ist einer der herausragenden Spieler von Borussia Dortmund in dieser Saison. Zwar kassierte der Schweizer schon elf Gegentore in dieser Saison, hielt dem BVB mit spektakulären Glanzparaden sowohl in den nationalen Wettbewerben als auch in der Champions League viele Siege und Punkte fest. So rettete der 24-Jährige seinem Klub auch das Weiterkommen in der Königsklasse, indem er den Strafstoß von Manchester City im direkten Duell parierte.

Borussia Dortmund: Kobel sogar als Nummer eins für die Schweiz?

Eventuell könnte der Schweizer sogar der Stammtorhüter für seine Nationalmannschaft sein. Yann Sommer, die eigentliche erste Wahl im Nati-Tor, fällt momentan noch verletzt aus. Die Nummer eins von Borussia Mönchengladbach verletzte sich im DFB-Pokal-Spiel gegen den SV Darmstadt. Angepeilt soll sein Comeback gegen den BVB am Freitag sein. Es ist allerdings unsicher, ob er diesen Plan einhalten kann.

Mehr News:

Sollte es Sommer trotz seiner Nominierung nicht schaffen, rechtzeitig fit zu werden, könnte als Gregor Kobel der Stammspieler im Tor der Schweiz werden. Aufgrund seiner Leistungen im schwarz-gelben Kasten wäre dieser Posten auch allemal verdient.