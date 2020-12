Borussia Dortmund: Genie Witsel? Von wegen – alle BVB-Fans feiern IHN nach dem Gruppensieg

Axel Witsel entscheidet die Partie zwischen Borussia Dortmund und Zenit St. Petersburg mit seinem Treffer zum 2:1.

Borussia Dortmund sichert sich dadurch den Gruppensieg. Doch die BVB-Fans feiern nicht Witsel sondern einen seiner Teamkollegen überschwänglich.

Borussia Dortmund: Piszczek mit erstem Treffer in der Königsklasse

Die Herzen der Fans gehörten an diesem Abend Routinier Lukasz Piszczek. Seit über zehn Jahren gehört der Pole nun schon zum Aufgebot des BVB. In dieser Zeit hat er viel erlebt und ist zu einem der Fanlieblinge geworden.

------------

Zenit St. Petersburg – Borussia Dortmund 1:2 (1:0)

Tore: 1:0 Driussi (16.), 1:1 Piszczek (69.), 1:2 Witzsel (79.)

------------

Umso mehr freute sich die Dortmunder Anhängerschaft über Piszczeks Ausgleichstor nach über einer Stunde gegen Zenit. Die Borussia hatte bis dahin erneut sehr behäbig agiert und war früh in Rückstand gegangen.

Es brauchte eine Ecke, bis die Favre-Elf jubeln konnte. Reus legte quer auf Hummels, der den Ball irgendwie Richtung gegnerischen Torwart bekam. Den Abpraller verwandelte letztlich Piszczek zum viel umjubelten 1:1.

+++ Zenit – Borussia Dortmund: BVB-Seuche immer schlimmer! Wieder zwei Stars verletzt +++

Eine Premiere für den 35-Jährigen. Denn in seinem 54. Einsatz in der Champions League war es der allererste Treffer des Rechtsverteidigers. Das sorgte in den sozialen Netzwerken für Jubelstürme. Der BVB-Oldie wurde mit Lob überschüttet.

----------------

Die besten Kommentare zum Piszczek-Treffer:

„Piszcu du geiler Typ! Das ist ihm so zu gönnen.“

„Der alte Mann!“

„Endlich, da muss der Opa die erste Bunde machen.“

„Piszczek, der ehemalige Stürmer in alter Stürmermanier.“

„Die pure Freude im Gesicht von Lukasz Piszczek entschädigt für einiges an diesem Abend.“

„Der alte Topstürmer! Die Freude von ihm … dafür hat sich das Spiel schon gelohnt.“

----------------

Witsels Geniestreich sorgt für den Sieg

Wenige Minuten später durfte Borussia Dortmund nochmal jubeln. Axel Witsel traf mit einem überlegten Distanzschuss gegen seinen ehemaligen Verein zum 2:1. Mit dem Sieg sichert sich der BVB den ersten Platz in der Gruppe.

------------

Weitere Neuigkeiten zu Borussia Dortmund:

Borussia Dortmund: Heftige Kritik aus Italien – eskaliert der Zoff mit Conte?

Erling Haaland: Oh, oh! BVB-Ärger enthüllt – DAS wird zu einem ernsten Problem

Marco Reus: Scharfe Experten-Kritik zur der Rolle des Kapitäns – „Wäre da ziemlich angepisst“

--------------

Die Hoffnung auf ein einfaches Los für das Achtelfinale steigt damit enorm. Für weiteren Gesprächsstoff in der Champions League sorgte die Partie zwischen Paris und Istanbul. Dort sorgte der vierte Offizielle für einen Skandal >>> (mh)