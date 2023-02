Werder Bremen – Borussia Dortmund: Entsetzen nach Horrorszene – „Einfach nur verantwortungslos“

Bei der Bundesliga-Begegnung Werder Bremen – Borussia Dortmund kam es zu einer unschönen Szene: BVB-Star Nico Schlotterbeck und der Bremer Mitchell Weiser knallten mit den Köpfen zusammen. Dass Weiser dann nur wenige Minuten später die Partie Werder Bremen – Borussia Dortmund im Anschluss fortsetzte, sorgte bei den Zuschauern für großes Unverständnis.

Es läuft die 52. Minute, als Nico Schlotterbeck und Mitchell Weiser in der Nähe des BVB-Strafraums zum Kopfballduell hochsteigen und dann heftig mit den Köpfen zusammenstoßen. Beide sacken anschließend zu Boden.

Werder Bremen – Borussia Dortmund: Entsetzen nach Horrorszene

Während Schlotterbeck wenig später aufsteht, wird Weiser lange behandelt. An der Seitenlinie bekommt der Bremer dann einen Turban und kam fünf Minuten später wieder aufs Feld.

Für viele Zuschauer, die sich die Partie Werder Bremen – Borussia Dortmund anschauten, war das ein großer Fehler, dass Weiser nach dieser Kopfverletzung weitermachte.

Nach dem Zusammenprall musste Mitchell Weiser lange behandelt werden. Foto: IMAGO / Nordphoto

„Das ist verantwortungslos“

Dementsprechend waren auch die Kommentare in den sozialen Medien zur Horrorszene bei Werder Bremen – Borussia Dortmund deutlich. Hier einige Reaktionen:

„Die lassen den doch jetzt nicht weiterspielen. Der taumelt benommen vom Feld und soll keine Beeinträchtigung haben? Der Fußball braucht ein Concussion-Protokoll.“

„Ich sag mal so: Wer fünf Minuten am Kopf behandelt wird, sollte vielleicht nicht mehr weiterspielen.“

„Wie zur Hölle kann man Weiser jetzt nicht vor sich selbst schützen? Absolut unverantwortlich.“

„Das ist verantwortungslos, dass Weiser jetzt noch weiterspielt. Unglaublich!“

„Was? Der spielt wirklich weiter? Nach so einer Kopfverletzung? So etwas ist mehr als nur verantwortungslos.“

Wie schwer die Verletzung von Weiser wirklich war, ist aus der Ferne schwer zu beurteilen. Grundsätzlich sollte bei Kopfverletzungen aber Vorsicht gelten. Das ist nichts, was man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Deshalb auch das Entsetzen der Fans, als Weiser mit Turban weitermachte. In der 79. Minute musste der Verteidiger dann blutüberströmt am Kopf verletzt runter.