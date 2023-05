Borussia Dortmund: Wende im Transfer-Poker? BVB sticht wohl Real Madrid und FC Bayern aus

Wenn es um das Buhlen von europäischen Top-Talenten geht, ist Borussia Dortmund fast immer ganz vorne mit dabei. So auch bei Ousmane Diallo. An dem 15-Jährigen sind zahlreiche Top-Klubs interessiert.

Vor einigen Wochen war von einem perfekten Wechsel zum FC Bayern die Rede. Doch Borussia Dortmund hat jetzt wohl zugeschlagen und den deutschen Rekordmeister ausgestochen. Auch Real Madrid hat gegen die Schwarzgelben das Nachsehen.

Borussia Dortmund: Wende im Transfer-Poker?

Schon in so jungen Jahren sorgt Ousmane Diallo für Aufsehen. Das spanische Juwel vom Zweitligisten Deportivo Alaves ist deshalb auch heiß begehrt. Borussia Dortmund, FC Bayern und Real Madrid sind nur drei der zahlreichen Klubs, die den Youngster gerne verpflichten wollen.

Auch interessant: Jude Bellingham: Sammer-Klartext zu möglichem Wechsel – „Flausen im Kopf“

Anfang April machten Gerüchte die Runde, dass sich Diallo für einen Wechsel zum FC Bayern entschieden habe. So berichteten spanische Medien, dass das Talent nach seinem 16. Geburtstag am 12. Juni 2023 zum deutschen Rekordmeister wechseln und künftig in der Nachwuchsakademie der Münchener ausgebildet werde. Doch scheint sich der Flügelstürmer anders entschieden zu haben.

Einem Bericht der „Ruhr Nachrichten“ zufolge, hat der BVB mit Diallo eine Übereinkunft bezüglich eines Sommertransfers erzielt. Bei den Schwarzgelben ist der gebürtige Senegalese für die U19 eingeplant und soll langsam an das Profi-Team herangeführt werden.

Nächstes Top-Talent für den BVB?

Borussia Dortmund erhofft sich bei Diallo eine ähnliche Entwicklung wie bei vielen anderen Talenten zuvor. Jadon Sancho, Jude Bellingham oder Jamie Bynoe-Gittens sind nur einige Beispiele, die in jungen Jahren verpflichtet worden und zu absoluten Top-Stars geworden sind.

Noch ist der Diallo-Deal nicht offiziell, könnte aber vermutlich in den kommenden Wochen verkündet werden. Schließlich konzentriert sich der BVB aktuell auf die Meisterschaft. Zwei Spieltage vor dem Ende haben die Schwarzgelben nur einen Punkt weniger als der FC Bayern.

Mehr News für dich:

Neben Diallo soll der Revierklub aber auch mit einem weiteren jungen Spieler einig sein. Er hat die gleichen Attribute wie Jude Bellingham.