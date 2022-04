Borussia Dortmund: Überraschender Abgang? Plötzlich wird ER mit einem Wechsel in Verbindung gebracht

Im Sommer könnte dem Kader von Borussia Dortmund eine große Veränderung bevorstehen. Obwohl die aktuelle Saison noch voll im Gange ist, dürften die Planungen bereits laufen.

So könnten einige Spieler Borussia Dortmund bald verlassen. Nun macht sich das nächste Gerücht breit. Demnach könnte die Torwartposition ordentlich rotieren.

Borussia Dortmund: Verlässt Hitz bald den BVB?

Gregor Kobel, Marwin Hitz, Luca Unbehaun, Stefan Drljaca und Roman Bürki. Das sind die momentanen Torhüter des BVB. Wobei Roman Bürki eher indirekt zum Kader gehört. Der Schweizer-Schlussmann wird die Borussia bereits im Sommer Richtung USA verlassen. Auch Drljaca steht wohl kurz vor einem Wechsel (hier mehr erfahren).

Folgt nun etwa auch noch Marwin Hitz? Denn wie der „kicker“ berichtet, sei sein Ex-Klub, der FC Augsburg, durchaus an einer Rückholaktion interessiert. Dem Bericht zu folge seien die Verantwortlichen des FCA mit Stammkeeper Rafal Gikiewicz unzufrieden. Sie sollen daher an einem führungsstarken Spieler interessiert sein. Hier kommt Ersatzkeeper Hitz ins Spiel. Der 34-Jährige kam 2018 nach Dortmund und bekommt seitdem mal mehr, mal weniger Einsätze.

Sagt BVB-Ersatzkeeper Marwin Hitz bald tschüss? Foto: imago images/Philippe Ruiz

Das ist Marwin Hitz

Geboren am 18.09.1987 (34 Jahre) in St. Gallen (Schweiz)

Position: Torwart

Größe: 1,94 Meter

Wurde beim FC St. Gallen ausgebildet

Wechselte 2008 zum VfL Wolfsburg, ehe er über Augsburg (2013) im Sommer 2018 zum BVB wechselte

Hitz-Abschied: Wittern die Talente nun ihre Chance?

Dass er seinen Kasten sauber halten kann, hat Hitz sowohl in Augsburg als auch in Dortmund bewiesen. Hitz selbst könne sich laut „kicker“ ebenfalls eine Rückkehr vorstellen. Für den BVB könnte der Deal durchaus Sinn ergeben. So gilt Luca Unbehaun immer noch als großes Talent. Ohne Hitz, könnte das Eigengewächs zu mehr Einsatzzeiten kommen.

Zudem hat die Borussia mit Noch-Berliner Marcel Lotka bereits einen Keeper für die neue Saison verpflichtet. Jedoch soll der polnische Torwart vorerst für die zweite Garde des BVB vorgesehen sein. Ein Hitz-Transfer könnte also durchaus eine Win-Win-Win-Situation sein. Hitz und die BVB-Talente können auf mehr Einsätze hoffen, Augsburg bekommt einen neuen Torwart und der BVB spart Gehalt. (fp)